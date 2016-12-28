Forbes назвал самых "кассовых" актеров года

Американский журнал Forbes составил рейтинг самых "кассовых" актеров 2016 года. Об этом пишет ZN.UA.

Первое место в списке, опубликованном на сайте издания, заняла Скарлетт Йоханссон, кассовые сборы фильмов с участием которой составили $1,2 млрд. Успех Йоханссон, в первую очередь, связан с фильмами "Первый мститель: Противостояние" и "Аве, Цезарь!".

Вторую строчку разделили партнеры Йоханссон по "Мстителям" Крис Эванс и Роберт Дауни-младший, фильмы с участием которых собрали в мировом прокате по $1,15 млрд.

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В список также попали Марго Робби ($1,1 млрд), Эми Адамс (;1,04 млрд), Бэн Аффлек ($1,02 млрд), Генри Кавилл ($870 млн), Райан Рейнольдс ($820 млн), Фелисити Джонс ($805 млн) и Уилл Смит ($775 млн).