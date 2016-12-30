КГГА обнародовала режим работы общественного транспорта на новогодние праздники

Метро будет работать до 3:00, маршрутки – до 5:00, а фуникулер – всю ночь

В связи с проведением новогодне-рождественских мероприятий в Киеве в работу наземного общественного транспорта и столичного метрополитена будут внесены изменения. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Так, работа столичного метрополитена и в ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года будет продлена на 3 часа.

Также на 3 часа будет продлена работа наземного пассажирского транспорта общего пользования, который будет организовывать перевозку по существующим маршрутам, которые проходят возле станций метрополитена, после прохождения последних поездов метрополитена.

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Фуникулер в новогоднюю ночь будет работать в круглосуточном режиме.

Кроме того, с 20:00 31 декабря 2016 года до 2:00 1 января 2017 года, с 14:00 до 20:00 1 января 2017 года, а также с 11:00 до 14:00 7 января 2016 движение троллейбусных маршрутов №6, №16 и №18 будет изменено.

Так, работа троллейбусного маршрута № 6 будет организована по следующей схеме: ул. Юрия Кондратюка - просп. Маршала Рокоссовского - ул. Полярная - ул. Вышгородская - ул. Кирилловская - Подольский спуск - ул. Овруцкая - ул. Герцена - ул. Мельникова - станция метро "Лукьяновская", в обратном направлении по этой же схеме.

Троллейбусы маршрута №16 будут иметь следующий маршрут движения: ул. Щусева - ул. Рижская - ул. Дорогожицкая - ул. Мельникова - ул. Сечевых стрельцов - ул. Вячеслава Чорновола - просп. Воздухофлотский, в обратном направлении по этой же схеме.

Троллейбусы маршрута №18 будут курсировать по следующей схеме: ул. Сошенко - ул. Вышгородская - ул. Кирилловская - Подольский спуск - ул. Овруцкая - ул. Герцена - ул. Мельникова - ул. Сечевых стрельцов - ул. Вячеслава Чорновола - просп. Воздухофлотский, в обратном направлении по этой же схеме.

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Стоит отметить, что на время проведения мероприятий на Михайловской, Софийской площадях и Владимирском проезде автобусные маршруты № 24 и №114 будут курсировать по схеме движения рабочего дня.

Работа ночных маршрутов пассажирского транспорта в Киеве в ночь с 6 на 7 января 2017 года в случае необходимости будет усилена.

Также в ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года до 05:00 утра продлевается работа автобусных маршрутов в режиме маршрутного такси, а именно: № 150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 212, 220, 225, 234, 239, 425, 433, 457, 474, 530, 537, 548, 550, 586.