Мэр Киева уверен, что в следующем году мы все преодолеем

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил киевлян и всех украинцев с Новым годом и Рождеством Христовым. Праздничный видеоролик он выложил на своей странице в социальной сети Facebook.

В видеоролике Виталий Кличко в костюме Деда Мороза посетил Рождественский городок на Михайловской площади, проехался на колесе обозрения, дарил подарки детям и фотографировался со всеми желающими. Также в видеоролике мэра засиял огоньками пряничный городок, который специально для съемок изготовили киевские мастера-кондитеры.

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"Новогодняя сказка и Рождественское чудо... Их ожидают все - и дети, и взрослые. Что может быть лучше атмосферы предвкушения праздника? На самом деле, чудеса мы создаем сами - надо верить в это! И строить свой город, свою страну. Не бояться искренних эмоций и дарить радость близким и людям вокруг. Ведь каждый из нас - волшебник. Я с детства был уверен - нет ничего невозможного. И я верю в это сегодня!", - заявил Кличко.

Он пожелал всем украинцам оптимизма и сил, добрых дел и мира.

"Мы все преодолеем, потому что мы верим в себя и в свою страну", - подчеркнул мэр.