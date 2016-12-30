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Главная » Общество » Видео Посольство США поздравило украинцев новогодними колядками

Видео Посольство США поздравило украинцев новогодними колядками

<span class="label red">Видео</span> Посольство США поздравило украинцев новогодними колядками
Фото: .facebook.com/usdos.ukraine

Посол Мари Йованович и американские дипломаты прочитали стихи по-украински

30.12.16 3
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Посол Мари Йованович и американские дипломаты поздравили граждан Украины с Новым годом и Рождеством.

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