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Главная » Общество » Колонизаторов Марса предложили защищать от радиации с помощью ледяного купола

Колонизаторов Марса предложили защищать от радиации с помощью ледяного купола

Колонизаторов Марса предложили защищать от радиации с помощью ледяного купола
Фото: NASA

Планировавшееся ранее строительство подземных жилищ – слишком долгое и дорогостоящее

31.12.16 6
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Исследователи предложили создать на Марсе жилища, окруженные слоем льда, который поможет защитить будущих колонизаторов Красной планеты от действия космической радиации. Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на NASA.

Концепт, получивший название Mars Ice Home, разрабатывался совместными усилиями дизайнеров и архитекторов.

Ранее NASA огласило конкурс проектов, которые смогут защитить колонизаторов на время пребывания на поверхности Красной планеты. Одно из предложений предполагало строительство подземных жилищ. Вместе с тем, строительство подобных конструкций было бы слишком долгим и требовало бы транспортировки на Марс тяжелых роботов.

Теперь же исследователи предложили другой вариант, который предполагает постройку на поверхности Красной планеты относительно легкой конструкции тороидальной формы, которая будет покрыта тонким слоем льда.

По словам разработчиков, материалы, из которых будет создана конструкция, обладают высоким коэффициентом пропускания и устойчивы к пылевым бурям. Толщина же оболочки льда будет подстраиваться под нужды естественного освещения. Сама же оболочка будет возобновляемой:  вода для нее может извлекаться из-под поверхности планеты.

В реальных условиях заполнение оболочки водой могло бы быть осуществлено роботами заранее. В свою очередь, при скорости извлечения в один кубический метр воды в день на заполнение ушло бы 400 суток. Избыток сырья позволит расширить внутреннюю площадь сооружения, а регуляция температуры может осуществляться с помощью слоя углекислого газа между стенками здания.

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