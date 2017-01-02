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Главная » Общество » Ловцы мгновений. 6 историй о человеке с камерой
Ловцы мгновений. 6 историй о человеке с камерой
Фото: открытые источники

Ловцы мгновений. 6 историй о человеке с камерой

Государевы люди, страшная магия войны, охота за эмоциями, почему беззащитны украинцы. Подборка лучших истории о фотографах, опубликованных Фокусом в 2016 году

02.01.17 16
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Фотоохота. Как менялись украинские политики в течение четверти века

За футляром влиятельности — пиджаком, галстуком и значительным выражением государственного лица — скрывается человек. Поймать это мгновение могут фотографы. Тем более интересно наблюдать, как меняется выражение лиц политбомонда в перспективе. Фотографию, в отличие от биографии, не перепишешь. Новейшая история Украины в фотографиях Валерия Милосердова. Читайте далее

Дело выдержки. Ефрем Лукацкий о войне, мире и искусстве фоторепортажа

Ефрем Лукацкий — о том, как начало карьеры фотографа стоило ему работы, а его "подельнице" — нынешнему канадскому министру — принесло статус шпиона, о том, зачем он ездил на войны и почему считает документалистику венцом фотоискусства. Читайте далее

Человек с ружьём. Почему Андрей Ломакин начал снимать людей с оружием

Андрей Ломакин рассказал Фокусу о том, что для своих фотопроектов выбирает темы, лично его касающиеся. Серия "Амулет" о владельцах оружия, которую отметили на конкурсе Best of Photojournalism 2016, не стала исключением: когда на Майдане его чуть не застрелил боец "Беркута", Андрей задумался над тем, как беззащитны украинцы. Читайте далее

Фотограф, который больше не снимает. Украина с 1970-х на снимках Виктора Марущенко

Виктор Марущенко — о том, почему в современной фотографии важны не навыки, а идеи, о снимке, который не сделал, о том, как перестал снимать, и о лучшем способе стать успешным фотографом в Украине — купить несколько квартир и сдавать их. Читайте далее

Самая страшная война. Зачем фотографы снимают вооруженные конфликты

Фоторепортёр Александр Клименко рассказал Фокусу о том, как на войне охотится за эмоциями, о шахтёрах, которые на рубеже 80-х и 90-х выступали против советской власти, а теперь мечтают о возвращении СССР, о цензуре и самоцензуре и о том, почему ему скучно снимать митинги. Читайте далее

Россия – империя, которая должна была напасть на Украину, и она напала, – Александр Гляделов

Фотограф Александр Гляделов рассказал Фокусу о том, почему не берёт в руки оружие, когда снимает на войне, чем может помочь интуиция человеку с камерой и как парижская публика встретила его выставку "Чуєш, брате?". Читайте далее

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