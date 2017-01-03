В Google рассказали, сколько ссылок на пиратский контент удалили в 2016 году

В поисковой системе Google в прошлом году удалили около 900 млн ссылок, нарушающих авторские права – это в 2 раза больше, чем в 2015 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Grifonsoft.

Всего же общее количество обращений правообладателей на удаление какого-либо материала превысило миллиард.

Google оперативно реагирует на жалобы правообладателей, основываясь на принятом конгрессом США законодательном акте – Digital Millenium Copyright Act. При удалении ссылки на контент, нарушающий авторские права, компания размещает на странице с результатами, соответствующими запросу, уведомление об удалении доступа к той или иной странице, ссылаясь на вышеуказанный документ.