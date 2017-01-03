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Главная » Общество » Портрет украинца. Почему мы стали смелее и что нам помогает пережить войну
Портрет украинца. Почему мы стали смелее и что нам помогает пережить войну
Фото: открытые источники

Портрет украинца. Почему мы стали смелее и что нам помогает пережить войну

Как украинская ментальность помогает пережить войну, как менялось общество и ценности, почему наша страна до сих пор "подросток" и что мешает украинцам стать богатыми и успешными - подборка материалов Фокуса

03.01.17 32
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Мудрый, хитрый, толерантный. Кто такие украинцы — уроки самоидентификации

Украинская ментальность, формируясь на протяжении многих поколений, вобрала в себя немало всего — от скифских и казацких традиций до искривлений Совка. Украинский писатель Александр Стражный, проследивший историю формирования народа в книге "Украинский менталитет", рассказал Фокусу об исторических параллелях, которые из прошлого влияют на настоящее, о живучих мифах, объяснил, как украинские ментальные особенности помогают пережить последствия войны, как Майдан повлиял на мироощущение народа и почему женщина не сможет стать президентом в Украине, а коррупцию всё-таки можно победить. Читайте далее

Украина в картинах. Как менялись ценности украинцев за 30 лет

Два года назад к Катерине Рэй, члену Конгресса активистов культуры Украины, обратились из посольства Украины в Германии с предложением стать куратором выставки Transformation и познакомить европейских ценителей искусства с произведениями украинских художников. Немецкой стороне было интересно понять, как менялось общество и ценности, как смена политических режимов отразилась в творчестве, а также как Майдан повлиял на формирование украинской идентичности. Читайте далее

Выше головы. Что мешает украинцам быть богатыми и успешными

Многие украинцы живут под грифом "гомо советикус". Они не позволяют себе много зарабатывать, так как связывают богатство с предательством родины. Особенно это касается старшего поколения. Молодое поколение другое, оно рвётся к успеху. Жаль только, что на пути к успеху они заезжают домой, общаются с родителями и перенимают их взгляды на жизнь.

Автор книг по психологии успеха Матеуш Гжесяк рассказал Фокусу, какую общую проблему предстоит решить украинцам и полякам, что должны делать будущие миллионеры на одесском пляже и как навыки манипуляции спасли ему жизнь. Читайте далее

В XXI веке войны начинают только аутсайдеры, — Андрей Баумейстер

От семейного уклада до понимания миссии государства у нас всё строится на инфантильном, детском отношении к жизни. Мы хотим, чтобы нам помогали, нам давали, учитывали нашу важность. Но только подростки считают, что им всё должны. Человек взрослеет только тогда, когда сам отвечает за свою жизнь и судьбу.

Философ и теолог Андрей Баумейстер поделился с Фокусом мыслями о том, почему Украина до сих пор страна-подросток, о том, что в украинской политике всё решает биология, а также о счастье, добре и зле. Читайте далее

Россия — не мировое зло, а тень цивилизации, несчастная и опасная, — Вахтанг Кебуладзе

Мы живём в ХХІ веке, а интеллектуальная оптика у нас ХХ века. Мы продолжаем говорить в терминах противостояния левых и правых — коммунистов с одной стороны, и нацистов и фашистов с другой. Эта терминология сложилась в ХХ веке, но и тогда она уже не срабатывала. Очень часто левые входили в союз с правыми. Два года гитлеровская Германия и большевистская Россия были союзниками. Сейчас, в ХХІ веке, надо говорить о противостоянии не левых и правых, а либералов и радикалов. Современному либеральному миру, где выше всего ценятся права и свободы отдельного гражданина, а религиозные конфессии имеют цивилизованные формы, противостоит мир радикализма. Неважно, это исламский фундаментализм в Сирии или православный коммунизм в России. Такой радикализм имеет мало общего с религией. Интересно наблюдение французских журналистов о терактах в Париже. Они высказали мысль, что террористы не потому радикалы, что мусульмане, а потому мусульмане, что радикалы. Для них ислам — это просто канал для воплощения радикальных эмоций и ожиданий. Так же и в Донбассе — танки с флагами с ликом Христа. Разве такое вообще может быть?

Философ Вахтанг Кебуладзе рассказал Фокусу о "коллективном Путине", о том, почему плохо жить без вызовов, что общего у радикального ислама и православия и почему с великими философами лучше не встречаться лично. Читайте далее

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