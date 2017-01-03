В ночь на 4 января украинцы смогут полюбоваться метеоритным дождем

Лучше всего это сделать, выехав за пределы города

В ночь с 3 на 4 января украинцы смогут наблюдать яркий метеоритный дождь – поток Квадрантиды. Об этом сообщает meteoprog.ua.

Этот метеоритный дождь происходит каждый год и длится несколько часов. А сегодня ночью можно будет увидеть более 40 метеоров в час. Наблюдать световое шоу лучше всего будет за пределами города.

Метеорологи и астрологи утверждают, что сегодня ночью будут подходящие условия, чтобы насладиться наблюдением за метеоритным дождем, а вот в отношении лучшего времени для пика Квадрантиды ведутся споры. Часть специалистов считают, что пик метеоритного дождя придется на предрассветные часы 4 января, другие ученые уверены, что лучшее время для наблюдений после 12 часов ночи.

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Свое название этот метеоритный дождь получил благодаря устаревшему названию созвездия, обнаруженного в начале XIX века между Драко, Геркулесом и Волопасом.

Квадрантида произошла от астероида 2003ЕН1, что весьма необычно, так как большинство метеоритных дождей образуются из комет. Астероиды состоят из металлов и камней, в то время, как кометы – изо льда и пыли. Когда кометы пролетают вблизи солнца, они начинают таять и теряют частички себя. Астероиды, в свою очередь, остаются в твердом состоянии, несмотря на близость Солнца.

По данным NASA, впервые Квадрантиду обнаружили в 1825 году.