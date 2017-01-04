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Главная » Общество » Прекрасное далёко. Как приблизить наступление будущего
Прекрасное далёко. Как приблизить наступление будущего
Фото: открытые источники

Прекрасное далёко. Как приблизить наступление будущего

Будущее — это маршрут. Если давать краткое определение будущего, то это смысл, положенный на волю. Это не тенденции и не технологии. Будущее для себя и других делают те, кто имеет волю к этому

04.01.17 73
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Машинисты времени, или Назад в будущее. Как путешествовать во времени и пространстве с помощью виртуальной реальности

В миге между прошлым и будущим, который называется настоящим, мы не в состоянии повлиять на ход истории. Но мы можем лучше узнать себя, заглянув в предыдущие столетия с помощью виртуальной реальности.

Фёдор Бойцов, Яна Юхименко, Дмитрий Докунов и Егор Шевченко из украинской гражданской организации Pixelated Realities заглянули за завесу времени, чтобы сохранить в памяти человечества как можно больше артефактов прошлого. Читайте далее

Шагнуть в иное. Как Украине научиться управлять своим будущим

Мы живём в мире быстрых изменений, но это не значит, что нам в нём нужно быстро крутиться. Есть четыре варианта: бежать со всеми и вместе проноситься мимо всего. Бежать быстрее, то есть стать лидером, на какое-то время возглавить гонку. Третий вариант — остаться на месте. И пусть всё катится мимо вас, а вы живёте в своём темпе, мире и нормально себя чувствуете. А есть четвёртый вариант — подняться над этим миром, посмотреть, куда всё двигается, и спокойно пойти туда, куда вы решили идти, а не туда, куда решили бежать все.

Футуролог Владимир Никитин рассказал Фокусу, как самоопределение поможет Украине сохранить суверенитет на свободу будущего и почему украинские политики и международные корпорации хотят продлить настоящее. Читайте далее

Роботы наступают. Как защитить себя от безработицы в автоматизированном мире

События вполне могут развиваться по сценарию, подобному сюжету "Матрицы". Искусственный интеллект может поработить нас или уничтожить. Впрочем, если такая угроза и нависнет над нами, то лишь в далёком, необозримом будущем. На создание компьютера, способного мыслить, как человеческое существо, уйдут десятилетия, возможно, много десятилетий. Тогда вопрос контроля мощных машин станет гораздо актуальнее.

Фокус расспросил писателя и предпринимателя из Кремниевой долины Мартина Форда о его новой книге, посвящённой автоматизации различных отраслей, и о последствиях, которые этот процесс неминуемо повлечёт. Читайте далее

Осторожно, будущее. Чем опасны новые технологии для человека и человечества

Выпускник элитных Бирмингемского и Кембриджского университетов Эндрю Мейнард темой своих научных интересов выбрал анализ наночастиц. Вероятно, он мог бы стать ведущим теоретиком в этой области. Однако со временем его интересы изменились: учёного заинтересовали практические аспекты науки, такие как риски использования новых технологий, популяризация знаний о них, а ещё — создание нового научного видения риска.

Фокус расспросил профессора о будущем мире гибридных технологий и о том, действительно ли не так страшен волк, как его малюют. Читайте далее

Дорога к Марсу. Как Илон Маск собирается осваивать Красную планету

В сентябре 2016-го на Международной конференции по астронавтике в мексиканской Гвадалахаре основатель Space X Илон Маск рассказал, как его компания будет колонизировать Марс. Пока речь шла о полётах Falcon 9 и будущем запуске построенной из трёх таких ракет Falcon Heavy, аудитория внимала молча. Когда Маск заявил, что первый беспилотный корабль Dragon 2 отправится к Красной планете в 2018 году — раздались недоверчивые смешки. Они переросли в ропот — "это билет в один конец!" — после анонса первого пилотируемого полёта к Марсу, назначенного на 2025 год.

Но Маску этого было явно мало. Владелец Space X продолжал рассказывать о планах по производству метана для ракет из марсианской воды и CO2; о 10 000 межпланетных рейсов в ближайшие 70−100 лет; о возможности возвратиться на Землю и падении стоимости визита на соседнюю планету с нынешних $10 000 000 000 до $100 000. И даже о начале терраформирования Марса уже в нынешнем столетии — последнее заявление "доконало" аудиторию, присутствовавшие в зале учёные едва ли не через одного крутили пальцем у виска. И совершенно зря. Читайте далее

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