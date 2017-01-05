Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал20162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Общество » Видео 105-летний французский велосипедист установил рекорд

Видео 105-летний французский велосипедист установил рекорд

<span class="label red">Видео</span> 105-летний французский велосипедист установил рекорд
Робер Маршан / Фото: YouTube

Он сделал это не ради чемпионского титула, а чтобы доказать, что и в его возрасте человек может кататься на велосипеде

05.01.17 153
0000

Француз Робер Маршан установил рекорд в своей возрастной категории, проехав 22,5 километра по треку французского национального велодрома за один час. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Теперь Маршан – чемпион среди велосипедистов старше 105 лет. Чемпионский титул в категории "от 100 до 105" принадлежит ему с 2012 года.

"Я здесь не для того, чтобы стать чемпионом, а чтобы доказать, что в 105 лет человек еще может кататься на велосипеде", – заявил Маршан после заезда.

По признанию велосипедиста, проехать дистанцию он мог бы и лучше. По итогам заезда велосипедист чувствует себя хорошо.

"Ноги не болят. Немного болят руки, но это из-за ревматизма", – поделился он с журналистами.

В 2012 году Маршан завоевал чемпионство в категории спортсменов старше 100 лет, проехав за час 26,9 километров.

"Я уже не в той форме, в которой был раньше", – посетовал он.

На вопрос о том, как ему удается в своем возрасте оставаться в такой физической форме, Маршан ответил, что главное – правильная диета.

Он советует есть много овощей и фруктов, немного мяса и не пить много кофе. Сам Маршан вдобавок проводит по часу в день на велотренажере.

Маршан родился в 1911 году. Во время Второй мировой он попал в плен к нацистам. После окончания войны работал на плантациях сахарного тростника в Венесуэле и дровосеком в Канаде.

Как спортсмен Маршан представлял свою страну на международных гимнастических соревнованиях, а также занимался боксом.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Марин Ле Пен предложила странам ЕС отказаться от евроБанки Франции отказались кредитовать президентскую кампанию Марин Ле ПенМарин Ле Пен считает аннексию Крыма вполне законной

Читайте также на focus.ua

Новости партнеров

Loading...
Топ-10
  1. Как по маслу.10 событий и персон, ставших символами 2016 года 2252
  2. 100 самых влиятельных украинцев. Полный список 8012
  3. Мир стабилен и прекрасен. Просто от этого рано или поздно умираешь, — Сергей Жадан 7492
  4. Ледниковый период. Почему отношения Украины и Израиля стали более прохладными 3289
  5. Взяли на вооружение. Главные достижения украинского оборонпрома 12599
  6. Людям страшно выпадать из своего уютного мира. Это небезопасно, это риск, — Тарас Лютый 2155
  7. Не бояться базара. Чего не понимает Виталий Кличко о собственной стране 5729
  8. Через грабли к счастью. Новогодние советы психолога 4177
  9. Простые вещи. 14 изобретений 2016 года, которые изменят вашу жизнь 5751
  10. Большая чистота. 5 лучших книг декабря 1001
  1. Суд избрал Курченко меру пресечения в виде содержания под стражей 8128 / 8881
  2. Президент Молдовы встретился с лидером сепаратистов Приднестровья 7418 / 8364
  3. На мир не надейся. Почему ситуация в мировой экономике складывается не в пользу Украины 4217 / 4605
  4. Человек в скафандре. Как спорить с пропагандистом Кремля 4075 / 8970
  5. ГФС опубликовала список самых крупных налогоплательщиков на 2017 год 2639 / 2945
  6. НАБУ начало расследовать взяточничество среди народных депутатов 2568 / 2850
  7. Николаевщина готовится перекрыть все дороги 2100 / 2393
  8. Границу с Молдовой обустроят так же, как с РФ и оккупированным Крымом 1835 / 4830
  9. В Украине появился новый индустриальный парк 1773 / 1934
  10. Громче всех. Как тяга к простым решениям стала проблемой не только Украины 1764 / 1961
  1. Человек в скафандре. Как спорить с пропагандистом Кремля 36 / 8970
  2. Кабмин определил размеры стипендий и перечень 20 специальностей с повышенными стипендиями 19 / 1452
  3. Научные достижения. Чего добились украинские учёные в 2016 году 16 / 3620
  4. Кандидат в президенты Франции отрабатывает одолженные у Путина деньги, – Чубаров 12 / 1273
  5. Я так хочу, значит это будет. Правила успеха Генри Форда 11 / 1254
  6. НАБУ начало расследовать взяточничество среди народных депутатов 10 / 2850
  7. Президент Молдовы встретился с лидером сепаратистов Приднестровья 10 / 8364
  8. Николаевщина готовится перекрыть все дороги 8 / 2393
  9. Через грабли к счастью. Новогодние советы психолога 7 / 4177
  10. Украинец попал в рейтинг Forbes 30 Under 30 7 / 1147
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.