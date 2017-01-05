Из галереи во Львове пропали 95 старинных книг стоимостью в десятки миллионов долларов

Скорее всего, древние издания разворовывали в течение десятилетий

Из Львовской национальной галереи искусств исчезли 95 уникальных изданий. Об этом сообщил генеральный директор галереи Тарас Возняк, передает Zaxid.net.

Стоимость манускриптов на "черном рынке" может достичь десятков миллионов долларов. По словам Возняка, проверка пока коснулась только кириллических старопечатных книг.

"Очевидно, что разворовывалось все это десятилетиями. Мы пока еще не проверяли старопечати на немецком, польском и других языках. Они еще больше импорто-привлекательны", – рассказал он.

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Руководство галереи уже написало заявление в СБУ и полицию.

"Мы хотим все сделать максимально публичным, чтобы дело было невозможно замять", – отметил Возняк.