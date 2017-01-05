На Евровидение-2017 хочет приехать певица, похожая на Савченко

Певица Ариса готова потратить на подготовку к конкурсу около €300 тыс., чтобы представить небольшое государство Сан-Марино

Итальянская певица Ариса может представить Сан-Марино на конкурсе "Евровидение-2017", который пройдет в Киеве. Об этом говориться в ее интервью на сайте EurofestivalNEWS, передают Украинские новости.

Девушка заявила, что готова потратить на подготовку к конкурсу около €300 тыс., чтобы выступить от небольшой страны.

Кроме того, Ариса сделала репост данного интервью себе в Twitter, что можно расценивать как официальное желание поехать на "Евровидение" от Сан-Марино.

Как отмечает агентство, исполнительница очень похожа на народного депутата Верховной Рады Украины Надежду Савченко, в частности на ее фото перед заключением.

Напомним, Украина получила право принимать Евровидение-2017 в результате победы Джамалы на песенном конкурсе в Стокгольме.

Планируется, что конкурс состоится в столичном Международном выставочном центре на Левом берегу. Полуфиналы песенного конкурса состоятся 9 и 11 мая, а финал – 13 мая.

Предполагается, что в конкурсе Евровидение-2017 в Киеве примет участие рекордное количество стран - 43 участника.