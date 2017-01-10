В Германии выбрали антислово года

Антисловом года в Германии стало Volksverräter, которое в переводе означает "изменник народа". Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Это определение – типичное наследие диктаторских режимов, среди прочего – времен национал-социализма", – сказала председатель жюри в немецком городе Дармштадте профессор-германист Нина Яниш.

По ее словам, в случае, если слово употребляется как обвинение в адрес политиков, оно уничтожает присущую демократическим обществам возможность дискуссии.

Лонглист конкурса на звание "Антислово года" состоял из 594 слов и формулировок, 60 из них соответствовали всем необходимым критериям и вошли в шортлист.

Большая часть предложенных слов относилась к уничижительной лексике, употребляемой в отношении беженцев или при обсуждении темы миграционного кризиса. Всего было предложено 1064 слова.

Антислово года выбирается в Германии с 1991 года жюри, в состав которого входят четыре лингвиста и один ежегодно сменяемый представитель СМИ. Жюри институционально независимо и не относится к каким-либо университетам, языковым обществам или ассоциациям.

Члены жюри работают на добровольной основе. В прошлом году антисловом года стало Gutmensch ("доброжелатель"), в 2014 году этот титул завоевало слово Lügenpresse ("лживая пресса").

Идея ежегодного определения антислова принадлежит профессору германской филологии из Франкфурта-на-Майне Хорсту Дитеру.

Цель акции – привлечь общественное внимание к словам и формулировкам, которые "нарушают фактическую уместность или гуманность", и тем самым развивать у жителей Германии чувствительность к языку.