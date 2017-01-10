Госкино запретило российский сериал с участием Фреймут

Государственное агентство Украины по вопросам кино отказало в государственной регистрации и выдаче государственного удостоверения на право распространения и демонстрирования телесериала "Отель". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госкино.

"Решение было принято в соответствии с пунктом 10 положения о государственном удостоверении на право распространения и демонстрации фильмов и на основании статьи 15-1 закона Украины "О кинематографии", которой регламентировано, что запрет трансляции фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора, которые не содержат популяризации или пропаганды органов государства-агрессора и их отдельных действий, распространяется на фильмы, произведенные и / или впервые обнародованные (демонстрируемые) после 1 января 2014 года", - говорится в сообщении.

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Сериал "Отель " - спин-офф популярного российского ситкома "Кухня". Его снимали в Москве для трансляции на телеканале СТС. Над ним работали российская компания "Yellow, Black and White" и украинский продакшн "Sister's production".

Одну из ролей в сериале сыграла украинская телеведущая Ольга Фреймут.

Ранее, Государственное агентство Украины по вопросам кино отменило государственную регистрацию и аннулировало прокатное удостоверение российского телесериала "Человеческий фактор".