Киевляне почтили память убитых неонацистами в Москве журналистки и адвоката

В Киеве состоялась акция памяти правозащитника Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, которых убили российские неонацисты в 2009 году.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Кроме почтения памяти погибших, участники акции обсудили проблемы, связанные с расизмом и ксенофобией, политическим террором и противостоянием фашизму.

В мероприятии принял участие бывший депутат Государственной думы России Илья Пономарев, который поблагодарил активистов от имени российских либералов за то, что в Украине помнят жертв насилия и борцов за права человека.

В Киеве акция проходит ежегодно.

Маркелов вел дела, связанные с нарушениями прав человека сотрудниками силовых структур в Чечне, а также защищал антифашистов.

Бабурова исследовала неформальные молодежные движения, среди них и неонацистские.

В их убийстве суд признал виновными трех российских радикальных националистов, членов неонацистской группировки "Боевая организация российских националистов"; двух приговорили к пожизненному заключению, еще одну - к 18 годам лишения свободы.

Бабурова работала внештатным корреспондентом российской "Новой газеты". 25-летняя журналистка, гражданка Украины родом из Севастополя, получила смертельное ранение днем 19 января 2009 года в центре Москвы, когда возвращалась с пресс-конференции вместе с 34-летним правозащитником Маркеловым. Он вел ряд громких дел, в частности, представлял интересы потерпевших в деле об убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой, был одним из адвокатов жестоко избитого главного редактора и журналиста газеты "Химкинская правда" Михаила Бекетова. Маркелов вел также многие дела антифашистов и активистов общественных движений.

