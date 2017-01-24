В США опубликуют ранее неизданный рассказ Марка Твена

В сентябре 2017 года в США выйдет прежде не публиковавшийся сказочный рассказ Марка Твена "Похищение принца Олеомаргарина". Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на The Guardian.

Сказочный рассказ будет основан на рукописных заметках писателя по мотивам сказки, рассказанной Марком Твеном дочерям в Париже в 1879 году. Эта сказка была единственной из всех ежевечерних рассказов Твена, которую он написал на бумаге.

Долгое время рассказ считался утерянным, однако черновик нашли в архиве Твена в Калифорнийском университете в Беркли. Находку совершил ученый Джон Берд, когда изучал кулинарные предпочтения писателя и обратил внимание на странный термин.

Главным героем в рассказе является мальчик, который разговаривал с дикими животными и с которыми спасал похищенного принца. Издатели неизвестного прежде рассказа анонсировали присутствие в ней великанов, драконов, а также присущей Марку Твену сатире, милосердии и отваге.

Книгу с иллюстрациями выпустит издательство Random House в 150-летний юбилей выпуска первой книги Марка Твена - сборник рассказов "Знаменитая скачущая лягушка из Калавераса".