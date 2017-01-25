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Главная » Общество » Срок действия водительских прав в Украине может быть сокращен до 5-15 лет

Срок действия водительских прав в Украине может быть сокращен до 5-15 лет

Срок действия водительских прав в Украине может быть сокращен до 5-15 лет
Фото: transmissia.net

Это необходимо для выполнения требований директив ЕС

25.01.17 148
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В главном сервисном центре МВД готовят законопроект, который внесет ряд изменений в Правила дорожного движения, в частности уменьшит срок действия водительских прав до 5-15 лет, внедрит микрочип как составляющую данного удостоверения и унормирует возраст получения прав для разных категорий транспорта.

Об этом заявила заместитель министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасия Деева в своем Facebook.

По ее словам,  для продвижения процесса Евроинтеграции нужно выполнить требования директив ЕС, в частности Директивы 2006/126/ЕС о водительских правах.

Речь идет о нормировании возраста для допуска к управлению определенными категориями транспортных средств, гармонизации категорий и подкатегорий транспортных средств, внедрении микрочипа как составной части удостоверения водителя и новых сроках действия удостоверений.

"Чего же ждать от этих нововведений? Конечно же, большей безопасности и свободы дорожного движения. Нормирование возраста получения прав расширит доступ к управлению отдельными категориями транспорта, микрочипы обеспечат защиту от подделок, а пересмотр сроков действия будет способствовать большей безопасности дорожного движения. Сегодня национальное водительское удостоверение дает право на управление транспортом в течение 30 лет с даты его получения. По требованиям Директивы нормами должны будут установлены новые сроки от 5 до 15 лет в зависимости от категории транспорта с целью периодической проверки соответствия здоровья водителей установленным медицинским и психофизическим требованиям. Кстати, категории транспорта также будут пересмотрены", - написала Деева.

 

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