Во Франции объявили номинантов на кинопремию "Сезар". Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на Variety.

По 11 номинаций получили фильмы "Она" Пола Верховена и "Франц" Франсуа Озона.

Картина "Она" уже является одной из главных лент наградного сезона, поскольку сыгравшая в ней главную роль актриса Изабель Юппер получила премию "Золотой глобус" и номинирована на "Оскар". Нынешняя номинация на "Сезар" стала для артистки 16-й (выигрывала она всего один раз).

На девять призов претендует картина "В тихом омуте" Брюно Дюмона. На семь премий претендует фильм "Божественные" (режиссер – Уда Беньямина).

На звание лучшего фильма на иностранном языке претендуют "Манчестер у моря", "Я, Дэниел Блейк", "Тони Эрдманн", "Это всего лишь конец света", "Выпускной", "Водолей" и "Неизвестная".

Церемония награждения лауреатов 42-й кинопремии "Сезар" пройдет 24 февраля 2017 года в Париже.