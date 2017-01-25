За последний месяц в парламент подали сразу три законопроекта, закрепляющих приоритет украинского языка во всех сферах жизни, кроме приватного общения граждан. Инициативы законодателей тут же поделили общество на два лагеря. Сторонники законопроектов говорят о том, что в Украине все должны знать украинский, напоминают, к чему привёл либерализм в отношении русского языка, и настаивают на праве читать, смотреть фильмы или ТВ, обслуживаться в магазинах и кафе на государственном языке. Один из главных аргументов: страны, в которых значительная часть населения говорит по-русски, притягивают к себе агрессию «русского мира».

Оппоненты возражают, что сейчас, когда Украина как никогда нуждается в единстве, ущемлять значительную часть страны, говорящую по-русски, глупо и опасно, украинизация должна проходить деликатно, не вызывая отторжения. Многие считают, что события последний двух лет доказали: в стране живут миллионы русскоязычных украинских патриотов, с Украиной их связывает не язык, а ощущение родины и демократические ценности, по которым бьют законопроекты. К тому же принятие законов даст Путину право заявлять о том, что он был прав, когда говорил о необходимости защиты русскоязычного населения.

Фокус предлагает читателям высказаться о том, к чему может привести принятие законопроектов.