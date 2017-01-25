Минздрав предупреждает: слухи о закрытии больниц не соответствуют действительности

Заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк ответил на обращения граждан относительно возможного закрытия больниц.

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

"Хочу обратить внимание, что границы госпитального округа и административно-территориального округа - это разные вещи, и министерству не принципиально, где местная власть определит центры. Главное - должна быть такая структура больниц, которая обеспечивает доступность каждого человека к качественной медицинской услуге. Если возникают вопросы относительно прикрепления территорий к той или иной больнице - это исключительно компетенция местных властей", - заявил Ковтонюк.

В министерстве отметили, что слухи о закрытии больниц не соответствует действительности, ведь законодательством это запрещено. Идея госпитальных округов заключается в планировании развития больниц. В то же время, местная власть должна брать на себя ответственность, разъяснять людям необходимость перепрофилирования неэффективных медучреждений или отделений в них в учреждения социального ухода, реабилитационные центры.

"В министерство и Кабинет министров начали поступать письма, в которых депутаты разных уровней жалуются на "плохое" распределение территорий в рамках госпитальных округов. Это свидетельствует о желании местной власти переложить ответственность за отсутствие диалога внутри громад на центральные органы власти. Минздрав Украины в очередной раз подчеркивает – хозяйствование и принятие решений сейчас относится к компетенции громад. Мы знаем, что этот процесс будет болезненным, но Украина должна пройти путь от административно-командной формы правления, когда из центра указывали, где и что строить, к демократической, когда местная власть будет брать на себя ответственность за комфорт жизни своей громады", – отметил Ковтонюк.

Министерство здравоохранения Украины и Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины подготовили письма на имя мэров городов, председателей ОГА, райсоветов и облсоветов с разъяснениями относительно сферы ответственности органов местной власти на этапе формирования госпитальных округов.

На сегодняшний день в центральные органы власти подан на согласование следующий перечень госпитальных округов:

г. Киев - 1 округ

Киевская область – 4 округа

Кировоградская обл. – 4 округа

Николаевская обл. – 4 округа

Полтавская обл. – 4 округа

Винницкая обл. – 3 округа

Днепропетровская обл. – 5 округов

Житомирская обл. – 4 округа

Запорожская обл. – 5 округов

Одесская обл. – 5 округов

Ривненская обл.– 3 округа

Хмельницкая обл.– 3 округа

Черкасская обл.– 4 округа