В России хотят смягчить наказание за насилие в семье

Мол, насилие по отношению к родственникам – это вроде как и не насилие

Российские депутаты хотят смягчить наказание за побои членов семьи. Полиция уже сейчас не реагирует на множество таких случаев. Правозащитники опасаются за жизни многих женщин.

Об этом пишет Юлия Смирнова в статье "В России намерены смягчить наказание за насилие в семье", опубликованной на сайте газеты Die Welt, передает УНИАН.

Консервативные российские депутаты считают себя защитниками "традиционных семейных ценностей". Часто звучит аргумент, что Россия – это не "гейропа" с ее либеральными ценностями. Традиционный брак нужно защищать любой ценой, в этой логике брак иногда стоит даже выше прав человека.

Когда прошлым летом парламент ввел наказание в виде лишения свободы до двух лет за насилие в отношении близких родственников, депутат Елена Мизулина возмутилась, что закон направлен "против семей". Теперь это постановление будет отменено.

Во вторник парламент во втором чтении снова проголосовал за декриминализацию определенных форм бытового насилия и замену тюремного заключения на административный штраф. Если побои не нанесли существенного ущерба здоровью жертвы, то лицам, впервые совершившим противоправное деяние, грозит лишь денежный штраф либо до 15 суток в тюрьме.

Нет сомнений в том, что изменения будут приняты в следующую пятницу в третьем чтении. "У этого будут плохие последствия", - опасается Юлия Антонова. Юрист организации "Правовая инициатива по России" защищает жертв домашнего насилия. Потому что уже сейчас реакцию российской полиции и судебных органов на эту проблему нельзя назвать адекватной.

"Некоторым женщинам приходится ходить в полицию по 10-20 раз. Их заявления не принимают, пока не вмешаются правозащитные организации или адвокаты", - об этом Антонова знает из опыта. Насилие в семье не воспринимают как серьезную проблему.

Закон должен еще быть одобрен в третьем чтении и затем Советом Федерации. Если его примут, это будет означать, что полиция больше не обязана проводить расследование против впервые совершивших правонарушение, если у потерпевших "только" царапины или синяки. Дела будут рассматривать как частный случай. То есть, сами жертвы будут нести ответственность за сбор доказательств против преступников и обращение в суд. Многие женщины не знают, как должны себя вести, другие боятся.

"От домашнего насилия страдают наиболее уязвимые группы населения, в большинстве случаев существует зависимость жертв и преступников", - сказал адвокат Алексей Паршин, который часто представляет в суде интересы пострадавших женщин.

Бездействие полиции уже неоднократно приводило к серьезным инцидентам, один из них в прошлом году вызвал особое возмущение. Женщина из города Орёл в ноябре позвонила в полицию, потому что ей угрожал ее бывший парень, с которым она только рассталась. Полиция приехала, но не хотела вмешиваться в конфликт. "Да вы не волнуйтесь, если он вас убьет, мы приедем, труп опишем", - сказала ей служащая полиции.

Когда патруль уехал, мужчина избил свою бывшую подругу до смерти. Запись разговора с полицией позже оказалась в руках средств массовой информации.

По данным ООН, ежегодно в России умирает около 14 000 женщин из-за насилия мужей или других родственников. Но нет надежных официальных статистических данных о насилии в семьях. "Потому что в большинстве случаев проблему умалчивают", - говорит адвокат Антонова. Не хватает центров и организаций, в которые могли бы обратиться потерпевшие. "Часто женщины не понимают, что к ним применяется насилие", - говорит она. А многие женщины боятся, что разрушат семью, если заявят на преступника, своего мужа.

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Поэтому для Антоновой еще более удивительно звучат комментарии депутатов, которые отстаивают декриминализацию домашнего насилия. "Когда преступники это услышат, у них появится ощущение безнаказанности", - говорит адвокат. Например, когда во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что с помощью нового закона "государство создает условия для стабильных семей", в дела которых не нужно вмешиваться. Или, когда депутат Елена Мизулина заявила в парламенте: "Как страшно не звучало бы слово "побои", на самом деле это насилие без вреда для здоровья и даже насилие без насилия".

Другие парламентарии пытались преуменьшить важность закона и подчеркнуть, что родители, которые могут шлепнуть своих детей в качестве воспитательной меры, не должны быть подвергнуты наказанию в виде лишения свободы. Как ни странно, председатель Комитета по делам семьи, Тамара Плетнёва, заявила государственному телевидению, что когда-то побила двух дочерей. "Одну – за то, что она встречалась с неподходящим, по моему мнению, мальчиком. Вторую – потому что она меня не слушалась. Я до сих пор корю себя за это. Конечно, нельзя бить детей". Тем не менее, нужно проявить понимание, когда "плохо образованные" родители воспитывают своих детей с помощью насилия.

Депутаты ссылаются на опрос государственной социологической службы ВЦИОМ, который был проведен дополнительно, после принятия спорного закона в первом чтении. Якобы 59% россиян выступают за декриминализацию. Но на государственном телевидении в течение последних недель появлялись только сторонники закона. И, когда противники нового закона на этой неделе хотели организовать демонстрацию в центре Москвы, власти отказали им. Причина: на Болотной площади, где пять лет назад протестовали десятки тысяч, недостаточно места для заявленной тысячи участников.