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Сегодня во всем мире вспоминали жертв Холокоста

Сегодня во всем мире вспоминали жертв Холокоста
Фото из открытых источников

Жертвами массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны стали около 4,5 миллиона взрослых и полтора миллиона детей

27.01.17 40
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День памяти жертв Холокоста 1 ноября 2005 года ввела Генеральная Ассамблея ООН. Эта дата – 27 января – выбрана не случайно. Именно в этот день 1945 года Советская армия освободила узников крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау, в котором погибло, по разным данным, от 1,5 до 2,2 миллиона человек.

Инициаторами резолюции выступили Израиль, Канада, Австралия, Россия и США, а их соавторами выступили еще более 90 государств.

Президент Украины Петр Порошенко в Международный день памяти жертв Холокоста призвал не допустить возрождения тоталитарных империй, идеологий и практик, порождающих преступления против человечества.

"Холокост - одна из самых масштабных трагедий в истории земной цивилизации, ужасное нацистское преступление, порожденное культивированием античеловеческой идеологии. Миллионы невинных людей были уничтожены лишь за принадлежность к еврейскому народу. Нормальное человеческое сознание отказывается это воспринимать. Сегодня немногочисленные уже свидетели повествуют нам о тех страшных событиях, а молчаливые склоны и мемориалы Бабьего Яра, другие места упокоения жертв нацизма несут память о погибших в века. Это наша общая боль. Она щемит в сердцах украинцев, бередит раны нашей многострадальной земли, горькими строками полнит книгу бытия украинского народа", - цитирует слова главы Украинского государства его пресс-служба.

"Сохраняя память о Холокосте, мы решительно заявляем о недопустимости повторения подобных преступлений в будущем. Украина, которая потеряла десятки миллионов своих сыновей и дочерей разных национальностей в результате преступлений тоталитаризма, ныне противостоят российской агрессии, защищая границы демократического мира. Мы призываем все свободные нации не допустить возрождения тоталитарных империй, идеологий и практик, порождающих преступления против человечества. Помним. И будем едиными в отстаивании идеалов гуманизма, демократии, свободы и мира во всем мире", - призвал президент Украины.

Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество объединиться для недопущения любых проявлений антисемитизма и нетерпимости на расовой или национальной почве.

"Вместе с людьми доброй воли во всем мире граждане Украины разных национальностей в этот день выражают свою солидарность с жертвами Холокоста и заявляют о своей решимости донести до грядущих поколений правду о варварских преступлениях нацизма и обезопасить человечество от разрушительных последствий антисемитизма, расизма и ксенофобии", - говорится в заявлении МИД.

Для Украины этот день преисполнен особым трагизмом и болью.

Почти 1,5 млн украинских евреев были уничтожены нацистами на территории Украины во времена Второй мировой войны. Одним из символов Холокоста стало урочище Бабий Яр, где в 1941-1943 годах было расстреляно 100 тысяч человек. Подавляющее большинство убитых составляли евреи, отметили в МИД.

"Сегодня Украина является семейным домом для более чем стотысячной еврейской общины, которая играет важную роль в развитии и укреплении Украинского государства. Вместе с представителями других национальностей евреи с оружием в руках защищают на востоке независимость и территориальную целостность Украинского государства от российской агрессии", - говорится в заявлении.

МИД, выражая в этот день искренние соболезнования жертвам Холокоста, их родным и близким, осуждая ужасающие преступления тоталитарного нацистского режима, призывает международное сообщество объединить усилия с целью не допустить любых проявлений антисемитизма и нетерпимости на расовой или национальной почве, культивировать у грядущих поколений уважение основных прав и свобод человека.

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