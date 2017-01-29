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Главная » Общество » Фото В Киеве перезахоронили останки поэта Александра Олеся и его жены
<span class="label red">Фото</span> В Киеве перезахоронили останки поэта Александра Олеся и его жены
В Киеве перезахоронили останки поэта Александра Олеся и его жены

Фото В Киеве перезахоронили останки поэта Александра Олеся и его жены

В панихиде-прощании приняли участие президент Украины Петр Порошенко с супругой

29.01.17 113
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В Киеве перезахоронили останки поэта, писателя Александра Олеся и его жены Веры Кандыбы.

В панихиде-прощании приняли участие президент Украины Петр Порошенко с супругой, сообщает пресс-служба главы государства.

В начале молебна во Владимирском соборе в Киеве патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет отметил, что, хотя Олесь жил и умер за пределами Украины, он любил Родину, и свою любовь воплощал в поэзии. Присутствующие помолились за упокоение души украинского поэта и его жены.

"В своих произведениях великий поэт не раз различными художественными средствами доносил, что именно внутренние распри и раздоры, неумение объединиться ради великой цели не раз приводили в истории Украины к трагическим последствиям", - подчеркнул Порошенко.

Президент уверен, что не только перезахоронение в Украине, но, в первую очередь, изучение и популяризация произведений Олеся станет данью памяти поэта.

"Александр Олесь, возможно, как никто другой, глубоко раскрыл боль души человека, который потерял Родину и оказался в эмиграции. Его поэзия показывает, как надо любить Украину", - сказал Порошенко.

Поэта перезахоронили на Лукьяновском кладбище.

Украинский писатель, поэт, драматург Александр Олесь (настоящая фамилия - Кандыба) (1878-1944) долгое время жил и работал за рубежом. Он умер в Праге, где и был похоронен. 3 января 2017 года останки писателя и его жены были эксгумированы, поскольку законы Чехии предусматривают плату ренты за место на кладбище. До этого времени ренту платил выходец из Украины Владимир Михайлишин, однако недавно он умер, и его сын решил похоронить отца на могиле Олеся. Президент Украины поручил МИД срочно вмешаться в ситуацию с эксгумацией останков Александра Олеся в Чехии. 14 января власти Чехии дала разрешение на передачу Украине эксгумированных останков поэта.

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