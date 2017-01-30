Титул "Мисс Вселенная" получила 23-летняя француженка Ирис Миттенар. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на AP.
Ежегодный конкурс проходил в столице Филиппин Маниле.
Миттенар живет в Лилле на севере Франции и учится на стоматолога. В своем досье для конкурса она указывала, что в случае победы будет активно пропагандировать гигиену полости рта. Комментируя свою победу, она сказала, что сочла бы за честь оказаться в тройке финалистов и была ошеломлена итоговым первым местом.
В конкурсе в этом году участвовали 86 девушек. Миттенар получила корону из рук победительницы 2015 года – филиппинки Пии Вуртцбах.
"Красота – внутри у человека. Быть доброй, иметь нравственные ценности, быть уверенной в себе, но признавать свои недостатки – так я работаю над собой для того, чтобы быть красивой", – говорит победительница.
"If tonight I'm not one of the winners, I will still have the great honor of being one of the 3 Finalists." Thank you, #MissUniverse France! pic.twitter.com/dj9uCVxTT9— Iris Mittenaere (@MissUniverse) 30 січня 2017 р.
How did it feel to make Top 13? #MissUniverse, Iris Mittenaere reveals all. pic.twitter.com/d9xq2fKUnU— Iris Mittenaere (@MissUniverse) 30 січня 2017 р.
Meet your 65th #MissUniverse, a Parisian native and dental student who loves to cook. pic.twitter.com/ommshfrZ6G— Iris Mittenaere (@MissUniverse) 30 січня 2017 р.
По окончании церемонии финалистки ответили на несколько вопросов, в частности – рассказали об одной из своих крупных неудач и о том, чему научились в ходе конкурса.
"У меня несколько раз случались неудачи. Когда это происходит, нужно подняться и попробовать сделать все заново", – сказала Миттенар.
Обладательница второго места, 25-летняя мисс Гаити Ракель Пелизье, рассказала о том, как в 2010 году замлетрясение, унесшее жизни 300 тысяч человек, разрушило ее родной город.
Третье место в конкурсе заняла 23-летняя мисс Колумбия Андреа Товар.
Say "oui" to this Final 3: #MissUniverse Haiti, France, and Colombia. pic.twitter.com/B0gliGknsA— Iris Mittenaere (@MissUniverse) 30 січня 2017 р.