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Главная » Общество » Видео Титул "Мисс Вселенная" получила студентка-стоматолог из Франции

Видео Титул "Мисс Вселенная" получила студентка-стоматолог из Франции

<span class="label red">Видео</span> Титул "Мисс Вселенная" получила студентка-стоматолог из Франции
Ирис Миттенар / Фото: twitter.com/MissUniverse

В конкурсе в этом году участвовали 86 девушек

30.01.17 1258
2000

Титул "Мисс Вселенная" получила 23-летняя француженка Ирис Миттенар. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на AP.

Ежегодный конкурс проходил в столице Филиппин Маниле.

Миттенар живет в Лилле на севере Франции и учится на стоматолога. В своем досье для конкурса она указывала, что в случае победы будет активно пропагандировать гигиену полости рта. Комментируя свою победу, она сказала, что сочла бы за честь оказаться в тройке финалистов и была ошеломлена итоговым первым местом.

В конкурсе в этом году участвовали 86 девушек. Миттенар получила корону из рук победительницы 2015 года – филиппинки Пии Вуртцбах.

"Красота – внутри у человека. Быть доброй, иметь нравственные ценности, быть уверенной в себе, но признавать свои недостатки – так я работаю над собой для того, чтобы быть красивой", – говорит победительница.

По окончании церемонии финалистки ответили на несколько вопросов, в частности – рассказали об одной из своих крупных неудач и о том, чему научились в ходе конкурса.

"У меня несколько раз случались неудачи. Когда это происходит, нужно подняться и попробовать сделать все заново", – сказала Миттенар.

Обладательница второго места, 25-летняя мисс Гаити Ракель Пелизье, рассказала о том, как в 2010 году замлетрясение, унесшее жизни 300 тысяч человек, разрушило ее родной город.

Третье место в конкурсе заняла 23-летняя мисс Колумбия Андреа Товар.

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