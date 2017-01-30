Официальный канал Евровидения-2017 в YouTube представил логотип и слоган предстоящего в Киеве конкурса.
"Celebrate diversity – Святкуйте різноманітність", – так звучит слоган песенного конкурса.
Логотипом Евровидения-2017 стало традиционное ожерелье с ярким орнаментом.
Celebrate diversity – центральное послание Евровидения-2017 в этом году, которое дополняется творческим логотипом, дизайн которого навеян традиционным украинским ожерельем, известным как "намысто".
Это больше, чем просто ювелирное изделие, намысто – защитный амулет, символ красоты и здоровья. Намысто собирают из множества различных бусин, каждое ожерелье имеет собственный дизайн и отображает разнообразие и индивидуальность.