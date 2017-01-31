Регистрация на ВНО-2017 начнется через неделю

Украинский центр оценивания качества образования объявил, что регистрация на внешнее независимое тестирование (ВНО) начнется в 10:00 6 февраля и продлится до 17 марта.

"До 31 марта абитуриенту можно будет вносить изменения в свои регистрационные данные", - заявил директор Центра Вадим Карандий на брифинге в Киеве во вторник, 31 января, сообщает 112.ua.

Для участников АТО, жителей Крыма и неподконтрольных районов Донбасса дополнительное время на регистрацию будет с 3 по 19 мая.

"Ожидаем около 300 тысяч участников", - сказал Карандий. По его словам, по сравнению с прошлым годом ожидается уменьшение количества участников тестирования на 2%, что обусловлено демографическими причинами.

Выпускники 2017 года подают документы в свои школы, а выпускники предыдущих годов - в пункты регистрации, которые будут открыты во всех регионах. Жители неподконтрольных территорий смогут отправить заявления по электронной почте.

Основная сессия тестирования будет проведена с 23 мая по 16 июня, дополнительная - с 3 по 12 июля. В 2017 году будут приниматься сертификаты тестирования как текущего года, так и 2016 года.

Директор Центра отметил, что выпускники прошлых лет из 12 возможных для сдачи предметов обязательно сдают ВНО по украинскому языку и литературе, а еще три предмета выбрать самостоятельно.

В то же время, выпускники школ 2017 года должны будут обязательно сдавать украинский язык и литературу, а также математику или историю Украины, которые будут им засчитаны в качестве выпускных экзаменов в школе.

Еще два предмета выпускники смогут выбрать самостоятельно и результаты одного из них также будут зачислены в качестве результатов школьных экзаменов.

В 2017 году в ходе регистрации на основную сессию тестирования, некоторые категории абитуриентов могут сразу зарегистрироваться на дополнительную сессию. Такая опция доступна, в частности, для учащихся за границей, победителей олимпиад, граждан, которые по религиозным убеждениям не могут сдавать тестирование в основную сессию.

"Новизна 2017 года в том, что результаты внешнего независимого оценивания будут засчитаны как государственная итоговая аттестация. Только итоговая аттестация будет оцениваться от 1 до 12 баллов, а независимое оценивание - от 100 до 200 баллов", - отметил Карандий.