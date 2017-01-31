Кошек просьба не замуровывать: киевлян просят утеплять дома гуманно

Из-за увеличения количества случаев замуровывания котов в подвальных помещениях жилых зданий во время утепления домов зоозащитные организации Киева обратились к жителям и власти города.

Они написали петицию "Признать уличных котов частью экосистемы города Киева, позволить им свободно жить в подвалах, чердаках и других местах их постоянного пребывания и уничтожать грызунов", которая опубликована на сайте Киевсовета.

По словам зоозащитников, очень часто в Киеве случается, когда утепляя на зиму дома ЖЭКИ или правления ОСМД полностью замуровывают все окна подвалов, не оставляя ни одного отверстия. От этого очень страдают уличные коты, для которых подвал это единственное место, где они могут укрыться от опасности, погреться.

"Принятием подобного постановления мы задекларируем гуманное и ответственное отношение к животным. Также поднимем уровень осведомленности киевлян относительно обращения с бездомными кошками, предложим гуманные решения сокращения и стабилизации количества бездомных кошек путем их биостерилизации и проведения вакцинации. Сформируем и внедрим институт опекунства и адопции уличных котов", - говорит автор петиции, волонтер Виктория Кирилюк.

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Она уверена, что принятие такого постановления позволит уменьшить количество бездомных кошек на улицах Киева через гуманные меры их стерилизации и адопции.

Зоозащитники просят киевлян поддержать петицию и призывают помнить, что животные испытывают страх, боль, голод, холод так же, как люди.

Напомним, киевские волонтеры в 2016 году спасли почти тысячу животных.