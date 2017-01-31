Каждый четвертый украинец видит позитив в заключении личных контрактов с врачами, - опрос

27% украинцев считают, что внедрение механизма заключения контрактов между пациентом и врачом улучшит качество медицинской помощи.
Об этом говорится в опубликованных результатах социологического исследования, проведенного группой "Рейтинг".
36% опрошенных полагают, что на улучшение качества медицинских услуг это не будет иметь никакого влияния. Еще 16% респондентов считают, что от таких нововведений качество только ухудшится. 21% украинцев затруднились ответить на данный вопрос.
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Наиболее оптимистично инициативы Минздрава воспринимают в западных областях (33%). В восточных областях наибольшее количество тех, кто не смог оценить будущие изменения в системе здравоохранения.
Опрос проводился с 12 по 22 декабря 2016 года. Было опрошено 1500 человек методом личного интервью.
Напомним, в конце ноября 2016 года Кабмин дал старт реформе здравоохранения, утвердив ее концепцию согласно которой уже в этом году украинцы смогут свободно выбирать своего врача на уровне первичной помощи.