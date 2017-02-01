NASA ждет украинца - победителя инновационного конкурса

Университет Сингулярности в Киеве запускает конкурс инновационных проектов Global Impact Challenge, победитель которого получит стипендию на участие в летней программе NASA.

Ранее в этой программе украинцы участия не принимали. Об этом сообщил посол Singularity University в Украине Игорь Новиков, пишет Дело.

Образовательная программа Global Solutions Programm проходит под эгидой Университета Сингулярности, NASA и Google ежегодно, каждое лето на территории закрытого парка NASA в Силиконовой долине. Цель программы — собрать 80 человек со всего мира и дать им возможность, знания и деньги для работы над проектами, которые повлияют на жизнь человека в течение следующих 10 лет.

"Мы ищем не стартап, мы ищем человека, идеи проектов и проекты на любых стадиях. Получив ресурсы, человек должен довести до ума этот проект и начать его реализовывать в Украине. Тема — изменение климата", — объяснил Новиков.

Контракт уже подписан, 1 февраля стартовал прием заявок, который заканчивается 1 марта. Университет отберет 10 финалистов и создаст для них специальную двухнедельную образовательную программу. Финал пройдет в первую неделю апреля — прилетят преподаватели из Силиконовой долины, 10 человек предложат свои проекты, и будет определен победитель.

Напомним, студентов-медиков в Украине начнут оценивать по мировым стандартам. Теперь содержание субтеста по оказанию помощи при неотложных состояниях, который содержится в экзамене для интернов "Шаг 3. Общая врачебная подготовка", будет базироваться на вопросах экзамена USMLE (United States Medical Licensing Examination – экзамен по получению медицинской лицензии США). Субтест будет составлять 25% от общего количества задач, вынесенных на экзамен.