Более 80 % подростков в мире испытывают недостаток физической активности, – ВОЗ

Во многих странах все больше и больше людей ведут малоподвижный образ жизни. Во всем мире 23% взрослых и 81% подростков, посещающих школу, испытывают недостаток физической активности. Об этом предупреждают эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает УНИАН.

Недостаток физической активности является значительным фактором риска неинфекционных заболеваний, таких как инсульт, диабет и рак.

Медики призывают все страны мира и все общины бороться с малоподвижным образом жизни населения и обеспечивать людям больше возможностей для физической активности.

Эксперты напомнили, что регулярная физическая нагрузка снижает риск ишемической болезни сердца и инсульта, диабета, повышенного кровяного давления, разных видов рака, включая рак толстой кишки и молочной железы, а также спасает от депрессии.

В ВОЗ были представлены рекомендации, касающиеся повышения уровня активности с целью улучшения здоровья всех возрастных групп. Представители Всемирной организации здравоохранения подчеркнули, что даже ограниченная физическая активность – лучше, чем ее полное отсутствие.

Люди, ведущие пассивный образ жизни, должны начинать с несложных физических упражнений, встроив их в свой распорядок дня, и постепенно с течением времени наращивать продолжительность, частоту и интенсивность занятий, подчеркивают в ВОЗ.