Балчун сфокусируется на осовременивании постельного белья

ПАО "Укрзализныця" развивает мобильные сервисы для пассажиров. Сегодня внедрено мобильное приложение для приобретения билетов online для Аndroid.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.



Вскоре эта услуга станет доступна владельцам мобильных устройств, работающих на операционной системе iOS. Таким образом, клиенты смогут удобно и оперативно покупать железнодорожные билеты с помощью своих гаджетов.



Скачать мобильное приложение пользователи могут в Google Play на своих смартфонах и планшетах.

"Мы хотим комплексно изменить устаревшие стандарты в обслуживании пассажиров, чтобы они смогли почувствовать, что "Укрзализныця" работает для клиента. Кроме разработки и внедрения мобильных сервисов, мы фокусируемся также на приобретении новых пассажирских вагонов, изменении их дизайна, осовременивании постельного белья, стремимся предоставлять услуги нового качества, чтобы наши пассажиры чувствовали себя комфортно, а путешествия приносили им приятные впечатления", - отметил председатель правления Войцех Балчун.

Напомним, в Европейской Бизнес Ассоциации выступили против повышения ж/д тарифов Укрзализницей.