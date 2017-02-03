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Главная » Общество » Фокус №5. Срочно требуются
Фокус №5. Срочно требуются

Фокус №5. Срочно требуются

Город альтернативной реальности в зоне АТО, выборы главного копа страны, как противостоять дискриминации, интервью с Егором Соболевым, Натальей Микольской и Марко Галаневичем — анонс нового номера Фокуса

03.02.17 55
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— Ви не підкажете, де тут площа Леннона? — решаю попытать счастья, перейдя на украинский.

— Он-до, дивись там! — без заминки отвечает дебелый мужчина лет пятидесяти, указав на изящную церковь в глубине сквера.

Это могли бы быть строчки из современного романа, что-то остроумное в жанре альтернативной реальности — но нет, такой разговор состоялся между журналистом Фокуса и местным жителем на одной из улиц Изюма. Город, оказавшийся в зоне АТО, строит собственную альтернативную реальность: не только принимает беженцев и производит оптические приборы для артиллерии, но и планирует создание арт-квартала вокруг площади, названной в честь великого музыканта и — это важно — великого пацифиста.

Вот ещё пара ярких сюжетов:

— как бывший аудитор, бывший топ-менеджер Нацбанка, бывший прокурор, бывший сотрудник полицейской миссии в Югославии, бывший советник госсекретаря Кабмина и четыре действующих сотрудника Нацполиции Украины проходили отбор на должность главного копа страны;

— как житель Львовской области Василь Ратич устроился на привлекательных условиях складским работником в Польше, а на деле оказался в фирме, которая заставляла сотрудников покупать необходимый для работы скотч втридорога у самого же работодателя;

— как женщина-академик, молодая мать, человек с заиканием и ром столкнулись в Украине с дискриминацией, но смогли за себя постоять;

— ну и, конечно же, как человек, ненавидящий женщин, мигрантов, свободную торговлю, а с недавнего времени ещё и голливудских актёров, стал президентом так уверенно претендовавшей на звание самой демократичной, толерантной и свободной страны — США.

Все они могли бы стать источником вдохновения для писателей, но получилось ничуть не хуже — об этом можно прочесть в свежем номере Фокуса.

Также в Фокусе интервью с Егором Соболевым — главой антикоррупционного комитета Верховной Рады, Натальей Микольской — заместителем министра экономического развития, Игорем Чернецким — волонтёром, построившим реабилитационный центр для ветеранов, Игорем Касьяновым — доктором исторических наук, профессором Киево-Могилянской академии, и Марко Галаневичем — музыкантом группы "ДахаБраха". У каждого из них своя сюжетная линия, но все они — части одной, общей для нас истории.

А главной новостью на этой неделе стали обстрелы Авдеевки. Одна из глав, которым лучше бы и вовсе не быть написанными, но, раз уж всё повернулось так, остаётся только молиться, чтобы финал, несмотря ни на что, оказался счастливым. Сейчас по площади Леннона в Изюме проходит маршрут передвижения военной техники, но когда-нибудь всё станет иначе.

Катерина Богданович, редактор отдела Неделя

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