На Украину надвигается эпидемия кори, - Минздрав

В ведомстве отмечают признаки нарастания эпидемического процесса после предыдущего спада, который длился с 2013 года

Центр по контролю и мониторингу заболеваний Минздрава Украины констатирует, что на фоне общего снижения заболеваемости в прошлом году (зарегистрировано 102 случая кори в 10 регионах), в шести регионах наблюдался рост показателей: Ивано-Франковской (78 случаев), Одесской (шесть случаев), Львовской (пять случаев), Черновицкой (три случая), Днепропетровской (два случая), Кировоградской (один случай).

Ход эпидемического процесса в отдельных регионах сопровождался вспышками и групповыми заболеваниями. Пять вспышек кори в период с сентября 2016-го по январь 2017 года зарегистрированы в Надвирнянском районе Ивано-Франковской области, во время которых заболел 41 человек. Из них три вспышки было зарегистрировано в общеобразовательных школах. Другие две вспышки кори - семейные очаги в пгт. Делятин. Семейный очаг кори зарегистрировано в августе 2016 года в г. Одессе, где заболели трое детей. Все они оказались не привиты по причине отказа родителей.

В 2016 году от кори скончался один взрослый (Днепропетровская обл.). Согласно обобщенным данным за прошлый год, корью в Украине болели преимущественно не привитые лица (37), лица с отсутствующими данными о прививках (11) и лишь с одной вакцинацией без ревакцинации (26). Всего - 74 человека, что составляет 72,5% от всех заболевших 102 человек. Из них 58 (56,8%) составили дети раннего, младшего и среднего возраста, из которых 50 (86,0%) не привиты, пятеро детей (8,6%) с неизвестными данными о прививках. Остальные 27 детей старшего возраста и подростков, 17 взрослых со сниженным иммунным статусом.

Таким образом, констатируют в Минздраве, все выше указанное является сигнальными признаками приближения очередного эпидемического подъема кори в Украине на фоне низкого уровня охвата профилактическими прививками, который наблюдается в последние годы.

Напомним, корь - острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, которое характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией.