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Главная » Общество » Видео Стали известны имена первых финалистов национального отбора Евровидения-2017
<span class="label red">Видео</span> Стали известны имена первых финалистов национального отбора Евровидения-2017
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Видео Стали известны имена первых финалистов национального отбора Евровидения-2017

В ходе первого полуфинала выступали восемь конкурсантов

05.02.17 988
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4 февраля состоялся первый полуфинал национального отбора на Евровидение-2017 от Украины.

По результатам голосования жюри, в составе которого Джамала, Константин Меладзе и Андрей Данилко, а также зрительского голосования в финал вошли певица Татьяна Решетняк, выступающая под сценическим псевдонимом TAYANNA, и группа Сальто Назад. Решетняк получила максимальный балл от зрителей, в то время как группа Сальто Назад получила 8 баллов от членов жюри, передает Новое время.

TAYANNA - I Love You. Евровидение-2017. Первый полуфинал

Сальто Назад - О Мамо. Евровидение-2017. Первый полуфинал

В ходе первого полуфинала нацотбора на Евровидение-2017 от Украины выступали восемь конкурсантов, имена которых определились по результатам жеребьевки, состоявшейся 20 января: СКАЙ, Рома Веремейчик и группа LUMIERE, Monochromea, Laliko, Сальто Назад, MamaRika, TAYANNA и Арсен Мирзоян.

Национальный отбор на Евровидение будет проходить с тремя полуфиналами, которые состоятся 4, 11 и 18 февраля. В каждом из полуфиналов выступят по восемь исполнителей. Имя артиста, который представит Украину на песенном конкурсе, определится в финале - 25 февраля.

62-й конкурс песни Евровидение пройдет в Киеве благодаря победе Джамалы на песенном конкурсе 2016 года, прошедшем в Стокгольме, Швеция. Полуфиналы Евровидения 2017 пройдут 9 мая и 11 мая, а финал конкурса состоится 13 мая 2017 года. Украина примет конкурс во второй раз.

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