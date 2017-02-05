В воскресенье, 5 февраля, в Чернигове прошел флешмоб 22PushUpChallenge при участии почти тысячи человек - участников АТО, военных, студентов, спортсменов и других жителей города. Об этом сообщает Укринформ.

"В настоящий момент нас здесь около тысячи людей вместе с детьми. Здесь присутствуют участники боевых действий, кадровые военные, курсанты академии, лицеисты, студенты, руководители областной администрации, городского совета и другие жители нашего славного города Чернигов", - рассказал один из организаторов мероприятия.

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После почтения памяти павших на войне участники флешмоба, как и положено, отжались 22 раза. Перед этим меропритие было освящено архиепископом Черниговским и Нежинским УПЦ (КП) Евстратием.

Эстафету проведения флешмоба Чернигов принял от Житомира, а передал Львову.

Напомним, 22 PushUp Challenge - флешмоб, основанный в 2016 году в США. Он приобрел значительную популярность в разных странах мира, в том числе, в Украине. Его главная цель - поддержка участников боевых действий с посттравматическим синдромом и предупреждение суицидов среди ветеранов войны. По условиям флешмоба, его участники должны 22 дня отжиматься 22 раза перед видеокамерой, выкладывать видео в соцсеть и передавать эстафету дальше.