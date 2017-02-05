Билеты на Евровидение-2017 будут стоить от 40 до 200 евро

Билеты на песенный конкурс Евровидение-2017, который пройдет в Киеве, будут стоить от 40 до 200 евро. Об этом рассказал заместитель руководителя Национальной общественной телерадиокомпании Украины по вопросам проведения конкурса Павел Грицак в эфире Громадського.

"В среднем, цена будет от 40 до 200 евро, до 200 с хвостиком евро - это VIP-билеты", - сообщил он.

Грицак уточнил, что стоимость рассчитывалась в соответствии с тем, что это международный конкурс, и билеты будут покупать не только украинцы.

Чиновник также рассказал, что в результате открытого тендера уже выбран оператор продаж билетов.

"Минимальный доход, который планировали - 44 млн. Но после тендера мы ведем активные переговоры с победителем - и сейчас мы ожидаем, что доходы от продажи билетов будут более 60 млн гривен", - отметил он.

По словам Грицака, билеты будут продаваться на 9 событий.

Он добавил, что по поводу стоимости билетов ведется дискуссия с Европейским вещательным союзом о том, что билеты на Евровидение не могут стоить столько же, сколько в Европе, поскольку покупательная способность украинцев отличается от европейской.

Напомним, Украина получила право принимать Евровидение-2017 в результате победы Джамалы на песенном конкурсе в Стокгольме.

Планируется, что конкурс состоится в столичном Международном выставочном центре на Левом берегу. Полуфиналы песенного конкурса состоятся 9 и 11 мая, а финал – 13 мая.

Предполагается, что в конкурсе Евровидение-2017 в Киеве примет участие рекордное количество стран - 43 участника.