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Главная » Общество » Видео Black Sabbath отыграла свой последний концерт
<span class="label red">Видео</span> Black Sabbath отыграла свой последний концерт
Black Sabbath / Фото: metalinjection.net

Видео Black Sabbath отыграла свой последний концерт

Группа, которую считают основателями Heavy Metal, выступала на сцене 49 лет

05.02.17 185
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Британская рок-группа Black Sabbath, которую считают основателями музыкального направления Heavy Metal, дала свой последний концерт в Бирмингеме.

Лидер группы Оззи Осборн поблагодарил фанатов, которые поддерживают группу на протяжении почти полувека, с момента ее основания в 1968 году.

 

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