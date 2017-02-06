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Главная » Общество » МВФ не требует повышения пенсионного возраста в Украине, - Данилюк

МВФ не требует повышения пенсионного возраста в Украине, - Данилюк

МВФ не требует повышения пенсионного возраста в Украине, - Данилюк
Фото: uapress.info

Переговоры с фондом находятся на завершающем этапе

06.02.17 26
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Обновленный меморандум о сотрудничестве между Украиной и МВФ не содержит требование повысить пенсионный возраст украинцев.

Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк, передает "БизнесЦензор".

По словам министра, МВФ действительно требовал повысить пенсионный возраст, но украинские власти предложили другую модель пенсионной реформы.

"Мы нарабатываем с МВФ модель пенсионной реформы, которая не предполагает повышение пенсионного возраста. Есть другие варианты пенсионной реформы, более справедливые. Ключевой элемент - это стаж… У людей, которые имеют стаж, будет возможность выходить на пенсию примерно в этом возрасте (на сегодня для мужчин и женщин пенсионный возраст определен в 60 лет). Если нет стажа, - будут другие условия", – сказал Данилюк.

Он также заявил, что переговоры с МВФ находятся на завершающем этапе.

Напомним, ранее СМИ обнародовали копию обновленного меморандума о сотрудничестве с МВФ, согласно которому пенсионный возраст в Украине должен быть увеличен до 63 лет к 2027 году.

В частности, если в старой редакции речь шла о проведении пенсионной реформы в Украине без требования повысить пенсионный возраст, то в новом варианте четко говорится, что к 2027 году путем постепенного увеличения пенсионный возраст для мужчин и женщин должен достичь 63 лет. Соответствующий закон должен быть принят парламентом до конца марта 2017 года.

Верховная Рада также должна принять закон, касающийся упрощенной системы налогообложения: в документе должны быть минимизированы возможности злоупотреблений этой системой, кроме того, необходимо сократить разрыв между ставками налога в рамках этой системы и ставкой налога на доходы физических лиц, которые находятся на общей системе налогообложения. Это закон должен вступить в силу не позднее 1 января 2018 года.

Позднее вице-премьер Павел Розенко заявил, что фонд снял с повестки дня повышение пенсионного возраста в Украине.

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