Инициативу Вятровича отменить празднование 8 марта и 9 мая поддержал Стець

Министр информационной политики Юрий Стець в эфире телеканала "112 Украина" прокомментировал инициативу Института национальной памяти по отмене празднования в Украине 8 марта и 9 мая.

"В моей семье 8 марта не празднуют. Если говорить о 9 мая, я не считаю, что должен быть праздник, когда погибли десятки миллионов людей. Это должен быть день памяти, он у нас же 8 мая. Это мое субъективное мнение… Если говорить о народе, это вопрос к нему", - заявил Стець.

При этом он отметил, что вряд ли можно искусственно навязывать или отбирать праздники. "Вопрос в том, должно ли это быть красным днем в календаре, это мы должны решить. Вопроса еще не было в повестке дня. Это право человека, отмечать или не отмечать тот или иной праздник", - уточнил министр.

Напомним, 27 января директор Интитута нацпамяти Владимир Вятрович подготовил законопроект, в котором предложил отменить Международный женский день 8 марта, а также 1 и 9 мая.