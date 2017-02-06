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Главная » Общество » Инициативу Вятровича отменить празднование 8 марта и 9 мая поддержал Стець

Инициативу Вятровича отменить празднование 8 марта и 9 мая поддержал Стець

Инициативу Вятровича отменить празднование 8 марта и 9 мая поддержал Стець
Юрий Стець / Фото: segodnya.ua

Речь идет об отмене выходных, а не самих праздников

06.02.17 68
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Министр информационной политики Юрий Стець в эфире телеканала "112 Украина" прокомментировал инициативу Института национальной памяти по отмене празднования в Украине 8 марта и 9 мая.

"В моей семье 8 марта не празднуют. Если говорить о 9 мая, я не считаю, что должен быть праздник, когда погибли десятки миллионов людей. Это должен быть день памяти, он у нас же 8 мая. Это мое субъективное мнение… Если говорить о народе, это вопрос к нему", - заявил Стець.

При этом он отметил, что вряд ли можно искусственно навязывать или отбирать праздники. "Вопрос в том, должно ли это быть красным днем в календаре, это мы должны решить. Вопроса еще не было в повестке дня. Это право человека, отмечать или не отмечать тот или иной праздник", - уточнил министр.

Напомним, 27 января директор Интитута нацпамяти Владимир Вятрович подготовил законопроект, в котором предложил отменить Международный женский день 8 марта, а также 1 и 9 мая.

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