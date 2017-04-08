Астрономы из США, Германии и Мексики с помощью массива радиотелескопов ALMA засняли потоки газа и пыли, выброшенные при столкновении двух молодых звезд в туманности Ориона. По словам авторов, это событие может объяснить сверхъяркие инфракрасные вспышки, наблюдаемые в ближайших галактиках. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal, снимок космического фейерверка размещен на сайте Южной европейской обсерватории, передает N+1.

Источниками мощных вспышек в космосе могут быть различные высокоэнергетические события. К примеру, хорошо известные взрывы сверхновых - финальные моменты жизни звезды. Вспышки рентгеновского и гамма-диапазона изучены хуже, но их часто связывают с приливным разрывом и поглощением звезд черной дырой. В некоторых ситуациях яркое свечение может быть следствием не разрушения звезды, а слияния или столкновения двух протозвезд. Подобное событие удалось сфотографировать ALMA.

Авторы новой работы изучали Молекулярное облако Ориона-1 - область интенсивного звездообразования в туманности Ориона. Ученых интересовали массивные протозвезды - объект Беклина-Нейгебауера (BN) и радиоисточник I (Source I), по всей видимости, выброшенные из области звездообразования примерно 500 лет назад с огромными скоростями (29 и 13 километров в секунду соответственно). С этим событием ассоциирован мощный взрыв, последствия которого и должен был зафиксировать массив ALMA.

Ученые наблюдали за областью в радиополосе 1,3 миллиметра - она соответствует излучению угарного газа. Выброшенные в результате взрыва частицы двигались в разных направлениях: часть в сторону Земли, часть - от Земли. Это привело к доплеровскому сдвигу в спектрах испускания отдельных потоков газа. Благодаря огромной разрешающей способности ALMA астрономы выделили около сотни таких потоков, скорость которых относительно туманности изменялась от −150 до +145 километров в секунду.

По словам исследователей, во взрыв могло быть вовлечено сразу четыре звезды - помимо BN и источника I это также "источник n" (Source n, предположительно двойная звезда). Известен и пятый кандидат - инфракрасный источник IRc4. Столь тесное взаимодействие возникает из-за большой плотности газо-пылевого облака. Рождающиеся протозвезды оказываются гравитационно связаны, что приводит к их сближению. Детали произошедшего столкновения остаются неясными, как и то, насколько часто происходят такие взрывы во Вселенной.

Композитный снимок взрыва в оптическом и радиодиапазоне

Снимок взрыва в радиодиапазоне

Фото: ALMA