Австралийские и бразильские ученые создали робота, способного наносить различные виды ножевых ранений. Публикация о разработке появилась в журнале Forensic Science International в конце февраля 2017 года, внимание к ней привлекла публикация в TechCrunch, передает N+1.

Это было сделано с целью повысить точность криминалистических исследований.

Реконструкция типа холодного оружия и характера удара им по форме разреза одежды и раны играет ключевую роль в расследовании соответствующих преступлений. В настоящее время ее чаще всего проводят, имитируя атаку на модели силами человека, вооруженного разными видами ножей. Точность подобного воспроизведения не всегда бывает удовлетворительной.

Чтобы автоматизировать и стандартизировать процесс реконструкции, сотрудники Сиднейского технологического института, Австралийской федеральной полиции и Университета Санта-Крус-ду-Сула разработали робота, который способен наносить удары любыми типами ножей.

Стационарное устройство оснащено пневматическим актуатором, который обладает настраиваемой силой удара до 221 ньютона. Конструкция держателя для ножа позволяет ему отклоняться на 23 градуса вверх и вниз от горизонтальной плоскости, а также поворачиваться в стороны на 30 градусов. Микроконтроллер Arduino Mega 2560, под управлением которого работает робот, можно запрограммировать на 60 различных позиций атаки.

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В ходе экспериментов с четырьмя типами ножей и девятью углами ударов устройство продемонстрировало характер повреждения тканей из различных материалов. При повторных атаках робот показал высокую точность воспроизведения: максимальное отклонение по горизонтальной и вертикальной осям составило менее 1,0 и 2,3 миллиметра соответственно.

Стандартизация условий нанесения удара усовершенствует существующие практики анализа повреждения тканей и улучшит опознание типа оружия при расследовании ножевых атак.

Фото: Natasha Benson et al. / Forensic Science International, 2017