Итальянские, ирландские и американские ученые обнаружили и описали следы зубных пломб в образцах зубов возрастом около 13 тысяч лет. Это стало самой старой находкой подобного типа и вторым по древности свидетельством стоматологических манипуляций. Результаты работы опубликованы в American Journal of Physical Anthropology, передает N+1.

Следы лечения зубов найдены в ряде древних поселений как охотников-собирателей, так и земледельцев и скотоводов. Практически все они относятся к эпохе неолита, когда люди усовершенствовали технологии добычи и обработки пищи, что привело к расширению рациона (в частности, систематическому употреблению круп и меда) и, как следствие, распространению кариеса.

Единственным до сих пор исключением был образец зуба со следами грубого сверления, найденный в итальянском убежище Виллабруна в 2008 году и датированный периодом с 14160 по 13280 лет назад, однако признаков попыток пломбирования в нем не было.

Сотрудники Болонского университета с коллегами из других научных центров обнаружили в останках людей, живших в убежище Фредиан на севере современной Тосканы в верхнем позднем палеолите, два верхних резца со следами лечения, принадлежавшие одному человеку. Возраст находки составляет от 13000 до 12740 лет.

Обследование зубов методами сканирующей электронной микроскопии и микроКТ выявило признаки сверления кариозных полостей (скорее всего, каменным сверлом) с проникновением в пульпу, схожие с более древней находкой. Анализ остатков содержимого этих полостей показал, что они были заполнены битумом, смешанным с растительными волокнами и, возможно, волосами. Назначение этих добавок остается неуточненным, однако их расположение говорит о том, что они были в импровизированных пломбах изначально, а не попали в них позже при употреблении пищи. Более поздние неолитические "стоматологи" чаще всего использовали в качестве материала для пломб пчелиный воск.

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По мнению ученых, характер следов на зубах и состав пломб указывает на то, что их изготовили с целью лечения, а не в других целях, например, подчеркивания социального статуса или ритуальной посмертной модификации.

Полученные результаты показывают, что фундаментальные представления о биомедицинских знаниях и практиках имели место задолго до социально-экономических изменений, связанных с производством пищи в неолите.

Сохранившиеся верхние резцы и клыки обладателя пломб

Фото: Gregorio Oxilia et al. / American Journal of Physical Anthropology, 2017

Фото, рендер и цифровая реконструкция пломибированных зубов

Фото: Gregorio Oxilia et al. / American Journal of Physical Anthropology, 2017