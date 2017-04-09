Это будет ближайший пролет астероида мимо планеты за последние 400 лет, и в течение последующих 500 лет подобное не повторится

Относительно большой астероид пролетит достаточно близко от Земли 19 апреля, однако это не будет представлять опасности для планеты. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на NASA.

Астероид будет пролетать на расстоянии 1,8 миллиона километров от Земли, что в 4,6 раза меньше, чем дистанция от Земли до Луны.

"И хотя нет никакой опасности столкновения с небесным телом, такое расстояние - довольно близкое для астероида подобного размера", - говорится в сообщении.

Астероид, известный как 2014 JO25, был открыт в мае 2014 года астронавтами проекта "Каталинский обзор" (Catalina Sky Survey), его длина составляет 650 метров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: NASA отправила космическую миссию на потенциально опасный для Земли астероид

По словам исследователей, астероид приблизится к Земле со стороны Солнца и начиная с 19 апреля его можно будет увидеть в течение нескольких ночей с помощью небольшого телескопа.

Это сближение с Землей будет ближайшим пролетом астероида мимо планеты за последние 400 лет, и в течение последующих 500 лет подобное не повторится.