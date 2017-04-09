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Главная » Общество » Видео Мимо Земли 19 апреля пролетит большой астероид

Видео Мимо Земли 19 апреля пролетит большой астероид

<span class="label red">Видео</span> Мимо Земли 19 апреля пролетит большой астероид
Фото из открытых источников

Это будет ближайший пролет астероида мимо планеты за последние 400 лет, и в течение последующих 500 лет подобное не повторится

09.04.17 605
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Относительно большой астероид пролетит достаточно близко от Земли 19 апреля, однако это не будет представлять опасности для планеты. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на NASA.

Астероид будет пролетать на расстоянии 1,8 миллиона километров от Земли, что в 4,6 раза меньше, чем дистанция от Земли до Луны.

"И хотя нет никакой опасности столкновения с небесным телом, такое расстояние - довольно близкое для астероида подобного размера", - говорится в сообщении.

Астероид, известный как 2014 JO25, был открыт в мае 2014 года астронавтами проекта "Каталинский обзор" (Catalina Sky Survey), его длина составляет 650 метров.

По словам исследователей, астероид приблизится к Земле со стороны Солнца и начиная с 19 апреля его можно будет увидеть в течение нескольких ночей с помощью небольшого телескопа.

Это сближение с Землей будет ближайшим пролетом астероида мимо планеты за последние 400 лет, и в течение последующих 500 лет подобное не повторится.

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