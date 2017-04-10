В Госдуму РФ внесли законопроект о запрете соцсетей для детей до 14 лет

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов внес в парламент законопроект, запрещающий регистрироваться в социальных сетях детям до 14 лет. Документ носит название "О правовом регулировании деятельности социальных сетей". Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Как говорится в проекте закона, дети младше 14 лет не смогут пользоваться соцсетями, причем это не будет зависеть от их гражданства. При регистрации на таких сайтах необходимо будет предъявлять паспорт, который позволит установить возраст пользователя.

Милонов также предлагает запретить регистрироваться в соцсетях под вымышленными именами, а также распространять скриншоты из личной переписки без разрешения ее участников. Кроме того, в случае принятия закона пользователи не смогут выкладывать фотографии или видео, на которых изображены другие лица, без их согласия.

Документ запрещает использовать соцсети для организации несанкционированных акций и распространять данные об их проведении, а также рассылать спам.

Собеседник Русской службы ВВС, близкий к руководству Госдумы, сказал, что законопроект Милонова вряд ли будет принят.

Как свидетельствует ранее опубликованный опрос ВЦИОМ, большинство россиян (62%) поддерживают идею запретить детям до 14 лет пользоваться социальными сетями.

"Сегодня россияне воспринимают Интернет в числе источников возникновения широкого спектра угроз безопасности, начиная от простого мошенничества и заканчивая созданием групп суицида, в которые в первую очередь вовлекается молодежь", - объяснил такие результаты сотрудник ВЦИОМ Кирилл Родин.

Тем не менее, в поддержку инициативы ввести регистрацию в социальных сетях по паспорту высказалось меньшее число людей - 39% опрошенных.

Среди самой молодой возрастной группы опрошенных (18-24 года), доля сторонников инициативы составляет 67% - больше, чем среди людей старше 60-лет (60%), отмечают социологи.

Против инициативы о запрете соцсетей для детей высказалась треть граждан (35%), среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга доля противников такого шага существенно больше - 47%.