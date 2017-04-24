Битвы за будущее. Технологические сделки, которые изменят мир

Для большинства обывателей многие современные технологии всё ещё кажутся фантастикой, но мировые корпорации, внимательно отслеживающие тренды и тенденции в сфере развития искусственного интеллекта, уже полным ходом работают над воплощением идей, которые ускорят процесс перехода человечества в мир будущего. Фокус разбирался в том, как сделки и слияния, происходящие на бизнес-арене между крупнейшими игроками, отражают начало изменений, которые в ближайшее время могут сформировать совсем иное общественное миропонимание.

Власть искусственного интеллекта

Учитывая способность к самообучению, совсем скоро ИИ будет давать большие преимущества владельцу, поэтому гиганты индустрии уже сейчас активно ведут свои разработки и скупают конкурентов.

Среди множества возможных применений ИИ для бизнеса стоит выделить два основных: экспертные системы и распознавание образов. С помощью экспертных систем можно предсказывать последующие события на основе имеющихся данных, а также результаты этих событий. Это и прогноз погоды, и социологические исследования, и анализ экономической ситуации. Можно ставить научные опыты полностью в виртуальной среде, предсказывать (и предотвращать) коллапсы в логистике, проектировать городскую среду (например, полностью виртуальный город Virtual Singapore), рассчитывать и тестировать сложные инженерные конструкции (Adobe Dreamcatcher).

За последние пять лет было совершено более 30 крупных поглощений, в том числе такими компаниями, как Apple, Google, Salesforce.

Например, летом 2016 года Intel купила крупного разработчика оборудования на основе ИИ Nervana Systems, Apple усилила интеллект голосового ассистента Siri разработками компании Turi. А Google купила уже девять разработчиков ИИ, включая DNNresearch.

Важный момент: покупают компании не только ради технологий, которые они разработали, а в основном ради команды, которая в будущем сможет разработать что-то ещё лучшее.

Переосмысление еды

Множество технологий заменяется одной и позволяет появляться гигантам, которые будут контролировать некую область полностью

Вы мечтаете открыть уютный ресторанчик с натуральными продуктами? Тогда мы идём к вам! В последнее время такая, казалось бы, традиционная область жизни, как пищеварение, активно переосмысливается. Прогрессивное человечество начинает понимать, что не вся еда одинаково полезна. Есть мясо для человека вредно, да и овощи тоже испытывают боль.

В 2013 году был представлен первый гамбургер из мяса, выращенного в пробирке. Тогда его производство обошлось примерно в $325 тыс. В 2017-м цена килограмма такой говядины снизилась до $80 (то есть один гамбургер стоит $11). Искусственно выращенная говядина стала незначительно дороже натурального мяса.

Кроме того, переосмысление отношения к еде вкупе с ускорением глобального ритма жизни приводит к вопросу: зачем тратить время на приготовление еды? В результате в 2013 году американский программист Роб Райнхарт разработал напиток, содержащий все вещества, поступающие с пищей и необходимые для поддержания жизнедеятельности. Благодаря внешним инвестициям цену напитка удалось снизить до $2 за 400 килокалорий ($70 в месяц). Напиток быстро приобрёл популярность. Появились Slimfast, Atkins, Special K, Nutrisystem, разработчики протеиновых напитков для спортсменов и людей, придерживающихся особых режимов питания.

Актуальной проблема производства еды становится из-за роста населения планеты. Если с появлением теплиц и генных модификаций против заболеваний и вредителей вопрос по растениям частично был снят, то разведение животных всё ещё сопряжено с рядом проблем. Много корма и много отходов, крупный рогатый скот, согласно докладу ООН, наносит экологии больше ущерба, чем автомобили и самолёты вместе взятые. В общей сложности это 18% всех парниковых газов в мире.

Интерес к решению этого вопроса подогревают и вегетарианцы. Согласно опросам, около половины из них обещает начать употреблять мясо, если это не будет связано с убийством животных.

В результате в ближайшие несколько лет нас ждут интересные инновации в сфере развития искусственной еды. Компания создателя первого гамбургера с искусственным мясом Mosa Meat анонсирует начало продаж лабораторной говядины в ближайшие 4–5 лет, Memphis Meats планирует через 2–5 лет запустить продажи фрикаделек из пробирки, а также собирается выращивать в лаборатории стейки и куриные грудки. Израильский стартап SuperMeat культивирует кошерную куриную печень, американская компания Clara Foods синтезирует яичные белки, а Perfect Day Foods создаст молочные продукты неживотного происхождения.

Борьба за аудиторию

За внимание потребителей боролись всегда, но из-за растущей интеграции людей и технологий аудиторию теперь можно изучать и использовать на порядок глубже. Социальные сети знают ваши интересы и круг общения, b2b-сервисы — всё про ваш бизнес, фитнес-трекеры — про состояние здоровья и маршруты передвижения.

$11 стоит искусственный гамбургер

Поведение людей для ИИ — важная составляющая обучения, для бизнеса — клиентская база и источник данных для прогнозов. Объединение этих разрозненных данных в полную картину и анализ взаимосвязей между ними позволит лучше понимать каждого человека.

Эта тенденция и является причиной того, почему, например, в октябре прошлого года о своих планах по слиянию объявили AT&T и Time Warner.

Теперь эти две компании, имея в собственности различные системы связи, в том числе кабельное телевидение, широкополосный доступ в интернет, системы спутникового телевидения и сотовые сети, имеют множество инструментов оказывать большое влияние на потребителей через информационные и развлекательные передачи.

В то же время Kickstarter нарастил собственную аудиторию покупкой музыкального потокового сервиса Drip из-за его возможностей добровольно поддерживать музыкантов. Bass Pro Shops купил своего прямого конкурента Cabela’s за $5,5 млрд, тем самым практически вдвое увеличив количество магазинов. Обе компании специализируются на торговле товарами для активного отдыха и туризма и после объединения станут крупнейшей отраслевой сетью США и Канады.

Wal-Mart купил Jet.com за $3 млрд, что значительно укрепило его позиции в онлайн-торговле. А американский телеканал CNN нанял на работу известного видеоблогера Кейси Нейстата.

Тенденция к слияниям и укрупнениям корпораций отражается в названиях компаний и услуг, которые становятся нарицательными. Как когда-то для нас стали обычными словами ксерокс, памперс, джип, кеды, джакузи и унитаз, теперь мы гуглим информацию и ездим в гости на убере.

Переход на универсальные услуги

Аудиторию можно не только анализировать, но и обслуживать. Круто найти простой, но при этом наиболее универсальный продукт (или услугу). Например, Uber — одна простая услуга. Не имея своего автопарка, компания оценена примерно в три раза выше, чем вся сеть отелей Hilton (3900 гостиниц). Apple почти не меняет дизайн и предоставляет услугу "просто телефон". Гигафабрика Илона Маска, которая уже выпускает аккумуляторные батареи, к следующему году обещает удвоить мировое производство батарей.

На бизнес-рынке тренд на монополизм приводит к крупнейшим сделкам. Cisco покупает CliQr Technologies и Jasper Technologies. General Motors покупает Cruise Automation. Goldman Sachs — Honest Dollar, Foxconn — Sharp.

Кстати, одной из причин растущей популярности электротранспорта является именно тренд на упрощение. Если двигатель внутреннего сгорания состоит из сотен частей и требует множества операций по сборке, настройке, ремонту, то электрический — из нескольких деталей и собирается "на коленке". При этом никаких трансмиссий, коробок передач. Всё управляется по проводам, достаточно подключить батарейку.

Множество технологий заменяется одной и позволяет появляться гигантам, которые будут контролировать некую область полностью. Малому и среднему бизнесу остаётся только локально адаптировать их универсальную продукцию.