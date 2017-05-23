Поменяться городами. Как живут украинцы, переехавшие из одного региона страны в другой

Украина — вторая по размерам страна в Европе. Её протяжённость с запада на восток — больше 1300 км, а общая площадь — свыше 600 тыс. кв. км. На этой огромной территории разместились 24 области. Для сравнения: в соседней Польше 16 воеводств.

Уклад жизни людей в разных областях различается пропорционально их отдалённости друг от друга. Это обусловлено экономическими, политическими и историческими процессами, преобладавшими и протекавшими в регионах.

К примеру, в восточной части страны пышным цветом развивается инженерия. В разных направлениях — от механики до информационных технологий. Чтобы преуспеть в этой области, необходимо развивать в себе усердность, линейность мышления, лаконичность.

На юге и западе люди всегда были ближе к природе. А это даёт определённое душевное спокойствие, уравновешивает мысли и эмоции. Отсюда и мягкость в характере.

Всё это мы наблюдаем, приезжая из одной части страны в другую. Но одно дело просто знать об этом и совсем другое — имея собственный сформированный менталитет, поселиться на новом месте. Сложно ли это? Как в быту сказывается разница менталитетов? Велика ли она в рамках одной страны?

Фокус поговорил с людьми, которые решили кардинально сменить географию своей жизни. О том, чем живут украинцы в противоположных регионах, рассказали менеджер онлайн-проектов Елена Костенко, волонтёр Дарья Бурая, банковский сотрудник Марина Молька и военный журналист Виктор Гром.

"Во Львове впервые ощутила, что такое быть украинцем"

Из Краматорска во Львов

Елена Костенко, менеджер онлайн-проектов

Елена Костенко решила уехать из Донецкой области несколько лет назад.

— Я много путешествовала по стране. Каждый раз, когда возвращалась в Краматорск, расстраивалась. Очень чувствовался контраст, даже в лицах. Заходишь в маршрутку, а люди уставшие, напряжённые, молчаливые. Когда живёшь в одном месте, кажется, что весь мир такой же. Относишься ко всему, что тебя окружает, как к данности. Но в какой-то момент мне стало некомфортно. Поскольку работаю онлайн, нет разницы, где буду находиться.

Выбор на Львов пал не случайно. Елене очень хотелось окунуться во что-то высококультурное, а тут тебе и музеи, и театры, и замки.

— Архитектура, горожане, общая атмосфера Львова сильно повлияли на меня. Я изменилась — сменила куртку на пальто, ботинки — на сапожки. Когда к тебе обращаются "пани", то и хочется выглядеть пани, чувствуешь себя более интеллигентно. Из отношения людей к тебе и складывается образ, который хочется транслировать. Кстати, женщины здесь одеваются изысканно, хоть и неброско. А вот креативных стрижек почти никто не делает: в основном у девушек прямые длинные волосы, а у тех, кто постарше, — аккуратное каре. Мало кто осветляется. На это мне парикмахер жаловалась. Я как редкая блондинка для неё большая радость, — улыбается Елена.

"Когда к тебе обращаются "пани", то и хочется выглядеть пани, чувствуешь себя более интелли­гентно"

По её словам, главная черта западноукраинского менталитета — размеренность и неспешность. Расслабленность — спутник повседневной жизни.

— В Донбассе же люди всегда собранны. Кажется, что в любой момент готовы дать отпор. Они легко раздражаются. Например, если в супермаркете сцепятся корзинками, то каждый агрессивно будет дёргать в свою сторону. Во Львове же над этим посмеются, раскланяются, извинятся, — анализирует Костенко. — Знаете, один мой товарищ даже шутит по этому поводу. Если на мосту встретятся два краматорчанина, то будут идти прямо друг на друга до тех пор, пока кто-то из них не уступит. Два львовянина разойдутся бочком, стараясь не причинить неудобств.

— Что может вывести из равновесия жителя Галичины и востока?

— В Краматорске раздражение может спровоцировать всё, что вызывает страх. Отсюда и возникает агрессия. Во Львове я очень редко видела, чтобы люди раздражались. В случае чего кланяются и извиняются. А если даже сердитая женщина входит в троллейбус, пассажиры её усадят куда-нибудь, чтобы ей было комфортно и чтобы она затихла. Всё для общего спокойствия, — поясняет Елена.

Второе качество львовского менталитета — деликатность. Уважение к чужим границам имеет большое значение. В то время как встреча с дончанином закончится объятиями и панибратством, на западе Украины к вам никто не полезет в душу с лишними вопросами и разговорами.

— Мне очень нравится, что тут меньше шаблонов. От человека ничего не ожидают, воспринимают его таким, какой он есть. Вот, например, я переживала по поводу своего русского. Думала, что люди будут смотреть как-то подозрительно. Поэтому коряво, но пыталась изъясняться на украинском. Окружающие меня не трогали: имею право говорить плохо. Никаких упрёков не было, но и работу никто не облегчал — люди ни разу не сказали: "Да ладно, не мучайся, давай на русском языке". Кстати, со временем так привыкла, что в быту теперь пользуюсь украинским — делится женщина.

По её словам, во Львове она впервые ощутила, что такое быть украинцем. Это не только знать язык своего народа, но и чтить его традиции, самобытность. Именно поэтому Елена больше воспринимает Львов как столицу Украины, нежели миксованный Киев.

"Донбасс учит не лицемерить"

Из Львова в Славянск

Дарья Бурая, волонтёр

Дарья обосновалась во Львове на первом курсе академии. Тогда у 16-летней девушки, которая выросла в Днепродзержинске, этот город вызывал фанатический восторг. Первые два года казалось, что там и люди лучше, и дышится легче, но потом втянулась настолько, что стала его частью. Поняла, что это второй родной город.

— Я прожила во Львове 10 лет. Можно было бы пустить там корни, но началась работа с "Вернись живым" (благотворительный фонд, помогающий бойцам АТО. — Фокус). Я подумывала о переезде в Киев, но Виталик Дейнега, основатель "Вернись живым", сказал: "У меня есть другая идея. Как насчёт Славянска?" Я решила, что он шутит. Но, недолго думая, согласилась на переезд. Почему бы и нет? Хотя через месяц поняла, что идея была не очень хорошей. Во-первых, после крупного города, который называет себя европейским, попасть в провинциальный Славянск было, как назад в прошлое. Во-вторых, у меня сложилось предвзятое отношение к Донбассу из-за войны. Успокаивала себя тем, что еду в командировку. Боялась втянуться в Славик. В итоге после восьми месяцев жизни в нём думаю про это место гораздо веселее, а во Львов уже не тянет, — говорит Дарья.

"У нас есть две крайности: Львов всех спасает, а в Донбассе живут одни лишь сепаратисты. Это главный стереотип, который я для себя разрушила"

Она долгое время ограничивала своё общение с местными жителями. Не могла заставить себя ездить с ними в транспорте. Но раз проехала, второй — никто не посмотрел косо. На рынке тоже украиноязычную девушку обслуживали без проблем.

— Пожив на противоположных концах страны, я поняла, что у нас есть две крайности: Львов всех спасает, а в Донбассе живут одни лишь сепаратисты. Это главный стереотип, который я для себя разрушила. Несмотря на то, что у нас сейчас в АТО участвуют две львовские бригады, сам город — не про войну. Там о ней знают, но все относятся к ней как-то безразлично. У львовян всё хорошо, — рассуждает девушка. — Параллельно в Славянске я столкнулась с людьми, для которых понятие "Украина" имеет значение, кто хочет что-то сделать для неё.

— Чему можно научиться на востоке, а чему на западе?

— Во Львове можно научиться быть открытым. Он даёт свободу в поведении. Там нет такого: "А что люди подумают?" Донбасс учит не лицемерить, делает морально сильнее, организованней. Это отличные качества, если в меру. В принципе, народ восточного региона мне ближе по духу. Он не будет пускать пыль в глаза, стараться понравиться. Если ты кому-то не по душе, то тебе так и скажут, не станут церемониться. Жителям Львова важно нравиться — они живут за счёт приезжих, и с ними важно быть приветливыми, — отвечает Бурая.

С чем она не смогла смириться на новом месте, так это с определённой пассивностью населения. В январе возникли проблемы с водопроводом, нет воды в доме. Ремонтники сказали: "Чинить будем весной!", и все жители многоэтажки стали ждать весны со словами: "А что мы можем сделать?" Хотя и есть вариант дёргать коммунальщиков обращениями, дабы начали работы скорее. Аналогично и в отношении военного конфликта — говоря "мы за мир", многие готовы просто сидеть и ждать, пока он наступит.

— Чего лучше не делать во Львове, а чего — в Славянске?

— Львовян сильно раздражает, когда об их городе плохо отзываются. Они готовы стоять за него до последнего. В Славянске не приемлют украинизацию. Насильную. Также там жители сердятся, когда их упрекают в войне. Они упорно не хотят признавать своей части вины в её начале, да и, в принципе, им сложно смириться со своей неправотой во многих вопросах, — считает Дарья Бурая.

"У полтавчан хорошо развит предпринимательский нюх"

Из Полтавы в Чернигов

Марина Молька, сотрудник банка

— Для меня эти два города практически одинаковые. Даже не знаю, есть ли у них отличия, — первое, с чего начала наш диалог Марина.

— Даже если они идентичны, это всё равно показательно, — поддерживаю я.

Схожесть Полтавы и Чернигова, по мнению Марины, проявляется в их размерах, количестве населения (согласно данным 2016 года, в Полтаве проживают 292 тыс. человек, в Чернигове — 294 тыс.), ритме и общем образе жизни людей. Они не настолько спешащие и суетливые, и, как в Киеве, народ там не стремится угнаться за всем на свете.

— Различия менталитета проявляются больше в области и в сёлах. Они обусловлены экономическим состоянием. Полтава очень успешна в аграрной сфере. Местные жители по большей части задействованы в ней и имеют хороший по меркам региона доход. В Чернигове чернозёма нет, тут больше промышленности, но зарплаты у рабочих меньше, чем у полтавских аграриев. За счёт того, что в своей общей массе черниговцы чуть беднее, характер у них проще, они менее притязательны, — говорит Марина.

"Черниговская область очень религиозная. Там чтут церковные каноны"

При этом она отмечает: у полтавчан хорошо развит предпринимательский нюх. Они всегда остро чувствуют, на чём можно заработать, и пользуются этим. Например, в Сорочинцах вы можете попросить в любом дворе и ведро воды, и позвонить, но всё по тарифу — его скалькулируют очень быстро.

— В Черниговской области бабушки не столь хваткие. Они более простодушные. Думаю, на этом сильно сказался их быт. Немало людей живёт в сёлах без газа и центрального водопровода. Кто-то — даже в домах из сруба с резными ставнями. Заходишь в хату к 90-летней старушке, а там, как в музее этнографии, — вышитые занавески и наволочки, домотканые ковры, сундуки. Берёшь в руки рушник: "Это вы вышивали?", а она: "Да что ты, это ещё моя мама". И готовит эта хозяйка в печи. Колоритно же! Отсюда и особенная душевность местной публики, — задумчиво протягивает Марина. — В Полтаве такого не найдёшь. Там у многих типичный безликий интерьер советского образца. Единственное аутентичное, что там есть, это говор. Он уникальный. Но попадая в другую среду, молодёжь пытается избавиться от него. Хочет стереть региональный налёт.

Как показательную черту Полтавской области Марина Молька выделяет трудолюбие: праздник — не праздник, все на огороде. Черниговская область очень религиозная. Там чтут церковные каноны (наряду с народными обычаями), и если выйдешь в неправильный день грядки прополоть, то соседи заклюют: "Безбожница!"

"В Киеве не место слабым"

Из Симферополя в Киев

Виктор Гром, военный журналист

Виктор Гром — военкор. По долгу службы побывал в разных городах Украины. Мы попросили его сравнить две точки его жизненной географии — Симферополь и Киев. Диалог выдался довольно эмоциональным, он был в числе военных, которые вышли из Крыма весной 2014 года.

— Я никогда не ощущал там никакого дискомфорта. Спокойно общался с соседями и людьми вокруг, но к определённому моменту они сильно изменились. Нам стало сложно находить общий язык (супруга Виктора, разговаривающая по-украински, начала сталкиваться с претензиями. — Фокус). Большую роль в этом сыграло телевидение. На российских каналах черноморский флот показывали очень мощным, а украинский — так себе. Несмотря на то, что мы делали уйму сюжетов о наших учениях, оказать должного сопротивления пропаганде РФ не смогли. Крымчане легко поддаются влиянию, если им что-то пообещать, — вспоминает Виктор.

Он говорит: жители полуострова очень любят спокойствие. Собственно, в надежде обеспечить себя им они и выбрали сторону, которая его сулила. Если говорить о каких-то чертах, то тут всё-таки стоит разделять народности.

Киев учит быть сильным, внушает, что нельзя расслабляться. Крым, наоборот, давал такую возможность

— Россияне более надменны, эгоистичны, пугливы. Они очень осторожно разговаривают о политике и разных неоднозначных вещах. Татар лично я узнал с неожиданной для себя стороны. Когда мы оказались заблокированными на базе в Перевальном, они первыми принесли нам еду и одежду. Потом расселяли по своим домам ребят-военных, которых выгоняли из части. Это говорит об отзывчивости, чуткости. Украинцы же в Крыму — такие же, как и в других регионах страны, — считает Гром.

По его словам, семья без проблем адаптировалась в Киеве, несмотря на кардинальную разницу в ритмах. Оказалось, столица легко принимает приезжих.

— Тут все зашоренные, думают о том, как заработать побольше денег. Правда, таких людей хватает и в Симферополе, и в остальных городах. Отличительная черта Киева — он энергетически заряжен. В нём так много энергии, что он может тебя стереть или сожрать. Здесь не место слабым. Даже если в метро затупишь, тебя задавят. Поэтому приходится постоянно держать себя в тонусе. И мне нравится это, — продолжает мужчина.

Киев научил его быть сильным, внушил, что нельзя расслабляться. Крым, наоборот, давал такую возможность. Однако вместе с тем он показал: если исключить из своего круга людей, с которыми сложно общаться, от которых нет конструктива, жизнь становится комфортней.