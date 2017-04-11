Пулитцеровскую премию получил фотограф украинского происхождения

Пулитцеровскую премию в номинации "Новостная фотография" получил фотожурналист украинского происхождения Дэниел Берегулак. Об этом информирует ZN,ua.
Он награжден за фоторепортаж о кровавой борьбе с наркомафией на Филиппинах, сделанный для газеты New York Times. Ранее эта же серия фотографий заняла призовое место на конкурсе World Press Photo.
С работами фотографа можно ознакомиться по ссылке.
В номинации "Художественная фотография" Пулитцеровская премия - 2017 досталась американцу Джейсону Уэмбсгэнсу за фотоисторию о матери, борющейся за жизнь своего 10-летнего сына, раненного во время уличной стрельбы в Чикаго.
Напомним, журналисты газеты The New York Times получили Пулитцеровскую премию в номинации "Международный репортаж" за серию материалов о президенте России Владимире Путине и его попытках повлиять на политику других стран.