Пулитцеровскую премию получил фотограф украинского происхождения

Дэниел Берегулак награжден за фоторепортаж о кровавой борьбе с наркомафией на Филиппинах

Пулитцеровскую премию в номинации "Новостная фотография" получил фотожурналист украинского происхождения Дэниел Берегулак. Об этом информирует ZN,ua.

Он награжден за фоторепортаж о кровавой борьбе с наркомафией на Филиппинах, сделанный для газеты New York Times. Ранее эта же серия фотографий заняла призовое место на конкурсе World Press Photo.

С работами фотографа можно ознакомиться по ссылке.

В номинации "Художественная фотография" Пулитцеровская премия - 2017 досталась американцу Джейсону Уэмбсгэнсу за фотоисторию о матери, борющейся за жизнь своего 10-летнего сына, раненного во время уличной стрельбы в Чикаго.

Напомним, журналисты газеты The New York Times получили Пулитцеровскую премию в номинации "Международный репортаж" за серию материалов о президенте России Владимире Путине и его попытках повлиять на политику других стран.