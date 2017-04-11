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Главная » Общество » Фото В Бабьем Яру вспоминали узников нацистских концлагерей

Фото В Бабьем Яру вспоминали узников нацистских концлагерей

<span class="label red">Фото</span> В Бабьем Яру вспоминали узников нацистских концлагерей
В Бабьем Яру / Фото: УНИАН

11 апреля 1945 года американские войска вошли на территорию концлагеря Бухенвальд

11.04.17 78
2000

В национальном историко-мемориальном заповеднике "Бабий Яр" в Киеве почтили память узников нацистских концлагерей.

В рамках мероприятия по случаю Международного дня освобождения узников нацистских лагерей в историко-мемориальном заповеднике состоялись церемонии возложения цветов к памятному знаку "Память ради будущего", Мемориалу памяти погибших в Бабьем Яру, памятнику погибшим в концлагере "Сырецкий".

Об этом сообщает пресс-служба столичной госадминистрации.

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Международный день освобождения узников фашистских лагерей установлен в память о восстании узников концлагеря Бухенвальд, которое началось в марте 1945 года.

11 апреля - день вхождения американских войск на территорию Бухенвальда - был принят в качестве даты празднования Международного дня освобождения узников нацистских концлагерей.

Всего на территориях, подконтрольных гитлеровцам, в концлагерях, лагерях смерти, тюрьмах содержалось 18 миллионов человек. Из них более 11 миллионов были уничтожены. Среди погибших – 5 млн граждан бывшего СССР, а также 6 млн евреев из разных стран. Каждый пятый узник был ребенком.

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