В национальном историко-мемориальном заповеднике "Бабий Яр" в Киеве почтили память узников нацистских концлагерей.

В рамках мероприятия по случаю Международного дня освобождения узников нацистских лагерей в историко-мемориальном заповеднике состоялись церемонии возложения цветов к памятному знаку "Память ради будущего", Мемориалу памяти погибших в Бабьем Яру, памятнику погибшим в концлагере "Сырецкий".

Об этом сообщает пресс-служба столичной госадминистрации.



















Международный день освобождения узников фашистских лагерей установлен в память о восстании узников концлагеря Бухенвальд, которое началось в марте 1945 года.

11 апреля - день вхождения американских войск на территорию Бухенвальда - был принят в качестве даты празднования Международного дня освобождения узников нацистских концлагерей.

Всего на территориях, подконтрольных гитлеровцам, в концлагерях, лагерях смерти, тюрьмах содержалось 18 миллионов человек. Из них более 11 миллионов были уничтожены. Среди погибших – 5 млн граждан бывшего СССР, а также 6 млн евреев из разных стран. Каждый пятый узник был ребенком.