В Международном выставочном центре полным ходом готовятся принимать песенный конкурс Евровидение-2017. Журналистам показали главную арену конкурса, передает Укринформ.

Арена весит 30 тонн, ее высота - 14 метров, ширина - 70 метров. Конструкции центральной части сцены независимы друг от друга, благодаря этому участники смогут уникально организовать собственное выступление.

Сейчас уже установлены все видеоэлементы, а с сегодняшнего дня начинается программирование света, необходимого для шоу. Завершается работа над установкой трибун для зрителей, рассчитанных на 7 тысяч человек.

Директор по производству конкурса Ола Мельциг уверяет, что работы идут по плану и в хорошем темпе.

Напомним, международный песенный конкурс Евровидение-2017 пройдет в Украине в международном выставочном центре. Полуфиналы конкурса состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая.